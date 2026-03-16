Il Tavolo di Ambito guarda al futuro: viaggio studio a Bordeaux per una delegazione di Langhe e Roero

Si è concluso con successo il viaggio studio nell’area vitivinicola di Bordeaux che ha visto protagonisti i rappresentanti degli enti aderenti al Tavolo di Ambito Langhe e Roero. L’iniziativa segna il rinnovo della collaborazione fra le realtà del territorio, nata nel 2022 su impulso della Regione Piemonte per creare sinergie tra Enoteche Regionali, Strade del Vino, Consorzi turistici, Botteghe del Vino e Cantine Comunali.

Il viaggio ha rappresentato un momento fondamentale di confronto con una delle regioni del vino più importanti al mondo: dal 9 al 12 marzo 2026 la delegazione ha preso parte a un programma che ha incluso visite e degustazioni tecniche in prestigiose tenute come Château Beauregard a Pomerol, Château de Ferrand (Saint-Émilion Grand Cru Classé) e Château Giscours nel Médoc e un incontro istituzionale presso la Cité du Vin di Bordeaux, dove i partecipanti sono stati accolti dalla partnership manager Florence Maffrand per studiare la gestione di un centro culturale e museale di eccellenza mondiale dedicato al vino.

Oltre alla straordinaria esperienza formativa, il viaggio è stata anche un'occasione per favorire azioni di collaborazione e nuove sinergie fra Enoteche Regionali, Strada del Vino, Consorzio turistico e Cantine Comunali.

Il Tavolo di Ambito si conferma dunque come lo strumento operativo principale di collaborazione e condivisione delle risorse fra gli enti preposti alla promozione dell’enoturismo nel territorio di Langhe e Roero: "L’esperienza a Bordeaux ci ha fornito spunti preziosi per ottimizzare le risorse e innovare l’offerta delle nostre enoteche e cantine comunali, strade del vino e operatori del turismo - commentano i rappresentanti del Tavolo. "Lo spirito di condivisione auspicato dalla Regione è oggi più forte che mai e si tradurrà in azioni concrete già a partire dai prossimi mesi".

Per il 2026 il Tavolo di Ambito ha già in calendario un ambizioso programma di attività, tra cui spicca un ciclo di seminari di approfondimento sul Nebbiolo e sugli altri grandi vini del territorio. Questi incontri saranno rivolti specificamente a una platea di turisti e wine lovers di alto livello, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento guadagnato negli anni da questo territorio, grazie all'incredibile patrimonio enogastronomico e culturale e all’instancabile lavoro di produttori, operatori e di tutti i protagonisti dell’enoturismo.

Il network dei partecipanti al Tavolo di Ambito Langhe e Roero include: Enoteca Regionale del Barolo, Enoteca Regionale del Barbaresco, Enoteca Regionale del Roero 2.0, Enoteca Regionale Piemontese “Cavour”, Enoteca Regionale Colline del Moscato d’Asti, Bottega del Vino di Dogliani, Bottega del Vino di Novello, Bottega dei 4 Vini di Neive, Cantina Comunale dei Sorì di Diano d'Alba, Cantina Comunale di La Morra, Cantina Comunale di Rodello e Bottega dei Grandi Vini di Treiso.