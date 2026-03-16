SportAbili Alba, lotteria di Pasqua e ricerca volontari: doppio invito alla comunità

Un’iniziativa che unisce sostegno concreto e partecipazione attiva. SportAbili Alba lancia la lotteria di Pasqua 2026 e, parallelamente, rilancia la ricerca di nuovi volontari, rafforzando il legame con il territorio e con chi desidera mettersi in gioco.

I biglietti sono già disponibili con un’offerta minima di 1 euro e possono essere acquistati online a questo link oppure in presenza: presso la segreteria al Maneggio Equì di Roddi, su appuntamento telefonico, e alle Gallerie Mercatò Big di Mussotto nelle giornate del 21, 22 e 28 marzo, dalle 10 alle 19.

L’estrazione dei biglietti vincenti è in programma domenica 29 marzo 2026 alle ore 17 e sarà trasmessa online sulla pagina Facebook dell’associazione. I vincitori saranno contattati telefonicamente, mentre l’elenco dei numeri estratti verrà pubblicato sui canali social e affisso presso le Gallerie Big di Alba, sponsor dell’iniziativa.

I premi – dal soggiorno “Formula weekend” a Misano Adriatico alle uova di cioccolato di grandi dimensioni – rappresentano un incentivo, ma restano sullo sfondo rispetto al significato più profondo dell’iniziativa: sostenere un progetto che mette al centro la persona, le sue capacità e il diritto allo spor

Un appuntamento che non ha solo una dimensione ludica, ma rappresenta un momento di sostegno diretto alle attività dell’associazione, impegnata da anni nella promozione dello sport come strumento di inclusione.

Accanto alla lotteria, SportAbili Alba apre anche a nuove energie. L’associazione è infatti alla ricerca di volontari, dai 18 anni in su, disponibili ad affiancare il gruppo già attivo e a supportare gli istruttori nelle attività sportive. Un invito rivolto a chi ha tempo, passione per lo sport o semplicemente il desiderio di contribuire in modo concreto a un progetto sociale.

Due direttrici che si intrecciano: da un lato il sostegno attraverso la partecipazione alla lotteria, dall’altro l’impegno personale come volontari. In entrambi i casi, un modo per entrare in relazione con una realtà che continua a crescere grazie al contributo della comunità.