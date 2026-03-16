Mondovì, per la giornata dalla poesia si presenta "L’eva dël temp" di Remigio Bertolino

Sabato 21 marzo, per la Giornata della Poesia, Gli Spigolatori presentano il libro “L’eva dël temp” (“L’acqua del tempo”) di Remigio Bertolino. Intervengono Gabriele Gallo, Gabriella Mongardi e Claudio Bo. L’autore leggerà alcuni testi tra i più significativi. Interventi musicali a cura di Ludovica Ambrogio. L’evento si svolgerà nella saletta del Museo della Ceramica, a Mondovì Piazza, alle ore 17,30.

L’eva dël temp (L’acqua del tempo), nel titolo e in certi temi ricorrenti, come le poesie dedicate all’aia dei Riss (la grande aia dove abitava la nonna del poeta), richiama il primo libro di versi, L’eva d’ënvern, (“Era d’inverno” oppure “L’acqua d’inverno”), Amici di Piazza 1986. Là, l’acqua d’inverno era la metafora di una condizione stagionale di assedio di neve e galaverna, acqua ferma, gelata. Un tempo sospeso. Nell’ultima raccolta, l’acqua del titolo allude ad una riflessione, ad una meditazione filosofica sul panta rei, il tutto scorre, il divenire di Eraclito.

Il libro è articolato in quattro sezioni e si apre con quella dedicata ad un avo dell’autore, eremita. Sono monologhi, sul tema della solitudine dell’eremitaggio, della bellezza nel vivere ogni giorno a contato con la purezza della natura, in una semplicità e nudità francescana…

La seconda sezione, quella che dà il titolo al libro, è un baluginare di ricordi sull’acqua del tempo, soprattutto quelli dell’infanzia, il tempo magico dove le cose spalancano segreti e risplendono in un’aura di meraviglia e di stupore. La terza sezione prende il titolo da un libro di De Giorgio “Ciò che mormora il vento del Gargano” (Archè, Milano, 1999) cronaca di un suo pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. Anche il professore era una sorta di eremita. Visse gli ultimi anni della sua vita nella cadente canonica di Deviglia in una estrema povertà. La sezione “Ombre” chiude il volume in una sorta di tempo circolare: qui passato e presente si intrecciano, si richiamano per echi, per allusioni…

Il critico romano Manuel Cohen scrive nella prefazione del libro: “La poesia di Bertolino, il più rappresentativo autore neo-dialettale piemontese in circolazione, ci dice anche di questo: coordinate fondamentali, motivi e temi della sua scrittura, che ritornano, come inevitabili ossessi, come amici a cui non si è mai voltato le spalle. Questa nuova raccolta di versi conferma, accresce e sancisce il portato e la storia di una vicenda umana e letteraria emblematiche. «L’eva dël temp» (L’acqua del tempo), sin dal titolo, un enunciato programmatico del testo, ci inserisce in quel fiume sapienziale eracliteo, realistico e allegorico, luogo spazio-temporale, cronotopo, in cui trascorre e transita l’esistenza. E il fiume-tempo ha accelerazioni impetuose, rallentamenti e risacche, soste e ripartenze incessanti. E il fiume-tempo ha accelerazioni impetuose, rallentamenti e risacche, soste e ripartenze incessanti. Leggendo le nuove poesie dell'autore di Montaldo di Mondovì si ha spesso la sensazione di ritrovarsi in un tempo sospeso: uno sguardo sul passato che riverbera il presente e il destino di una vita, di una famiglia, di una particolare civiltà insediatasi ai piedi dei monti, alle pendici delle Alpi piemontesi che osserva, gestisce, indirizza percorsi e scelte.”