CALCIO B-F / Freedom FC Women, impresa da applausi: battuto anche il Lumezzane

Una super Freedom FC Women si ripete: dopo aver rallentato la corsa della capolista Como, le biancoblu battono un’altra corazzata della Serie B, il Lumezzane secondo in classifica. Prestazione di pazienza, qualità e cuore delle ragazze di mister Michele Ardito che, dopo i primi 20-25 minuti di attesa contro un’avversaria partita con il pallino del gioco, crescono ed escono fuori, non solo lottando pienamente alla pari ma creando e tanto. Un match deciso nel finale in cui le cuneesi, dopo essere state raggiunte, hanno avuto ancora la forza per spingersi in avanti e spuntarla grazie a Mele, vera e propria eroina di giornata.

Al termine del weekend la Freedom rimane al settimo posto, ma accorciando la classifica verso l’alto e restando, grazie al nono risultato utile nelle ultime dieci gare disputate, in corsa per un posto al sole.

LA CRONACA – Confermato in blocco il 4-3-1-2 delle padrone di casa: in porta Vinoly, difesa con Marenco, Bianchi, Grange e Giuliano; a centrocampo Errico, Kaabachi e Zanni; Zazzera alle spalle di Bonetti e Pasquali. 4-3-3 invece per le lombarde: fra i pali Lonni, retroguardia con Viscardi, Stankova, Galbiati e Pizzolato; in mediana Ketis, Merli e Zappa; davanti tridente Landa-Pinna-Burbassi.

Come detto, nella prima fetta di gara, il Lumezzane tiene il pallino del gioco, con la Freedom ad attendere, pur non creando nessuna vera occasione da gol. Si segnalano infatti un paio di palloni che attraversano velenosamente l’area e la porta di Vinoly, messi in mezzo rispettivamente da Burbassi (al 4’), Pizzolato (12’) e, soprattutto, Merli su punizione (15’).

Poi, ingrana la Freedom: al 27’ stop e tiro in area di Bonetti, centrale; al 39’ grande imbeccata di Zazzera, Stankova non ci arriva in allungo, Zanni in area, saltando sull’intervento del difensore, non riesce a controllare efficacemente a tu per tu con Lonni che esce e blocca. Al 43’ Kaabachi sventaglia da destra, Zanni al volo appoggia per Bonetti che, da posizione centrale, prova a piazzarla di prima intenzione, con la sfera che termina a fil di palo.

Nella ripresa ancora tanta Freedom: al 52’ Bonetti esce da un’azione di mischia e calcia di sinistro, fuori; al 73’ Berveglieri, da pochi minuti in campo, riceve al limite ed esplode il destro, Lonni vola e devia; al 74’ conclusione alta di Zanni; 5’ dopo assist di Bonetti per l’accorrente Kaabachi che tira: grande riflesso di Lonni. Lo sforzo biancoblu viene premiato al minuto 80: Bonetti prende palla, converge sul sinistro e, a giro, non lascia scampo al portiere, 1-0. Il Lumezzane rialza la testa e trova il jolly all’85: staffilata di Morreale, imprendibile per Vinoly, e 1-1. Errico e compagne, però, non mollano e, subito, tornano avanti: Zanni manda in area Mele, subentrata da una manciata di secondi, la quale conclude e, anche con la deviazione di Viscardi, supera Lonni. Nel finale le biancoblu tengono il vantaggio con autorevolezza, termina 2-1.

FREEDOM FC WOMEN-LUMEZZANE 2-1

Reti: 80’ Bonetti (F), 85’ Morreale (L), 87’ Mele (F)

FREEDOM FC (4-3-1-2): Vinoly, Marenco, Bianchi, Grange, Giuliano; Errico, Kaabachi (81’ Spinelli), Zanni, Zazzera (62’ Berveglieri), Bonetti (86’ Mele), Pasquali. A disp. Macagno, Ravnachka, Scherlizin, Casella, Imperiale, Blatti. All. Ardito.

LUMEZZANE (4-3-3): Lonni, Viscardi, Stankova, Galbiati, Pizzolato; Ketis (85’ Ghisi), Merli (71’ Galdini), Zappa (71’ Morreale); Landa (81’ Lorieri), Pinna, Burbassi (81’ Licari). A disp. Barcella, Sule, Capecchi, Mutti. All. Mazza.

Arbitro: Marco Antonuccio di Roma 1 (Stefano Merlina di Chivasso e Luca Pongan di Biella)