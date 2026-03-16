CICLISMO / Nicole Bracco, debutto da campionessa al “Memorial Michela Fanini”

Domenica 15 marzo, in Toscana, a Monte San Quirico (Lucca), si è aperta la stagione 2026 del grande ciclismo nazionale per Donne Allieve ed Esordienti con la gara organizzata dal G.S. Capannori: il Memorial Michela Fanini, nonché prima tappa del Giro d’Italia Interregionale del Trofeo Rosa.

Nicole Bracco ci aveva salutato lo scorso ottobre regalandoci la sua ventesima vittoria stagionale in maglia tricolore, conquistando per il secondo anno consecutivo la competizione in rosa e dandoci appuntamento alla stagione 2026 con l’esordio nella categoria Donne Allieve (Under 16), sempre in forza alla SC Cesano Maderno.

A distanza di cinque mesi, la saviglianese non delude le aspettative dei suoi sostenitori. La fresca quattordicenne (classe 3 dicembre) mette infatti a segno la sua prima vittoria stagionale, realizzando qualcosa di incredibile e regolando lo sprint finale nella sua prima corsa nella categoria superiore.

Ma è l’intera SC Cesano Maderno a stupire gli spettatori lucchesi per l’ineccepibile condotta di gara. Un sodalizio femminile di altissimo livello, capace di controllare ogni momento della competizione e di rendersi protagonista in ogni frangente. Tentativi di fuga, allunghi e azioni di difesa da parte delle “frecce rosse” hanno mantenuto il controllo della corsa dal primo all’ultimo chilometro.

Nel finale, la furia di un incontenibile treno rosso targato Cesano Maderno lancia la velocista Bracco, proiettandola verso uno sprint senza rivali. Nicole Bracco alza le braccia al cielo a circa 25 metri dalla linea d’arrivo, esultando con tutta l’emozione di una debuttante vincente.

Il sodalizio brianzolo del patron Giuseppe Fontana piazza ben quattro atlete tra le prime dieci della classifica Donne Allieve. Oltre alla vittoria di Bracco, si classificano infatti al quarto e quinto posto le liguri Nicole Canu e Camilla Paravagna e all’ottavo posto la milanese Giulia Lombardi, al termine di una vera e propria “trenata da leonesse”.