VOLLEY B-M / VBC Mondovì vitale: 3-1 al Limbiate nello scontro salvezza

Nella diciannovesima giornata – sesta del girone di ritorno il VBC MONDOVI’ allenato da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone piega il Miretti Limbiate per 3-1(25-18,25-20,17-25,25-19) in uno scontro diretto delicatissimo in chiave salvezza, conquistando in tal modo il quinto successo stagionale. In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi 3 punti davvero vitali, salgono a quota 12, a +4 sul Miretti Limbiate, a-2 dal Parella Torino, sempre a -5 dallo Spezia e sempre a -11 dal S. Mauro Torino, che nel posticipo domenicale ha piegato 3-1 il Parella (ma in realtà i punti effettivi di distacco sono 9, perché in caso di 2 o meno punti fra la decima e l’ undicesima si disputa il play-out salvezza).

“Abbiamo disputato una buonissima gara – commenta coach Bertini - soltanto intervallato da un terzo set scellerato. Il Limbiate, nonostante l’ultimo posto in classifica e l’ aver perso a metà campionato la loro punta di fuoco Motta, ha dimostrato tenacia e convinzione. conducendo una gara coraggiosa e riuscendo a metterci in difficoltà nel terzo set, ma noi nel complesso siamo stati superiori e soprattutto più concreti, con buone prove da parte di Bellanti, di un Menardo pur dolorante, causa problema alla schiena, dell’accoppiata di alzatori Cortellazzi e Polizzi e soprattutto del centrale Catena, autore di una prestazione maiuscola. Adesso testa alla trasferta di sabato sera in casa del Caronno, che rappresenta un impegno sicuramente proibitivo, ma proprio per questo da affrontare a viso aperto e senza alcun timore reverenziale”.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Cortelazzi in regia, Bosio opposto, Menardo e Bdellanti in banda, Coppa e Catena centrali, Garelli e Candela liberi, inserendo successivamente Garello, Polizzi, Genesio e Camperi.

Nel set inaugurale i monregalesi partono bene e si portano subito sul 7-3 grazie ad un muro della coppia Bosio-Coppa, poi allungano 13-8 con un bel primo tempo di Catena. Menardo sigla il 17-12, Coppa con un imperioaso primo tempo il 20-14, Bellanti il 24-18 ed infine un gran muro di Catena vale il punto del definitivo 25-18, mentre entra capitan Garello in battuta.

Anche nella seconda frazione i monregalesi partono bene e si portano prima sull’ 8-6 con Bellanti e poi sul 12-9 con Menardo. Bosio realizza il 15-11, Bellanti mette a terra il 17-12, ancora Bosio firma il 21-16, quindi Bellanti ottiene il 24-20 ed infine ancora un gran muro di Catena firma il punto del definitivo 25-20, mentre entrano Polizzi e Genesio per il solito doppio cambio.

Nel terzo set i monregalesi accusano un calo globale e gli ospiti ne approfittano, portandosi prima sull’ 8-65e poi sul 14-9. Dentro prima Camperi in banda e poi Genesio e Polizzi per il solito doppio cambio, ma la squadra non reagisce e così i lombardi vanno a chiudere 25-17.

Nella quarta frazione, con Polizzi confermato in regia, vi è sostanziale equilibrio sino al 10 pari, poi i monregalesi cambiano marcia e vanno via, portandosi prima sul 12-10 con un gran muro di Menardo, poi sul 17-14 grazie ad un attacco out dei lombardi quindi sul 19-15 grazie ad un bel muro di Polizzi. Un muro di Catena vale il 23-17, quindi lo stesso Catena con un attacco in primo tempo realizza il 24-18 ed infine un errore in attacco ospite regala il punto del definitivo 25-19.

Sabato il VBC MONDOVI’ è atteso dalla proibitiva trasferta in casa dell’ ostico Caronno allenato da coach Claudio Gervasoni (fischio d’ inizio alle ore 20), attualmente secondo con 40 (13 vittorie e 6 sconfitte) a pari punti con il Novi ed il PVL Ciriè, a -2 dal Malnate capolista ed a +2 sul Garlasco e sul Res Volley Malnate e che nell’ ultimo turno si sono arresi al Garlasco in trasferta soltanto per 3-2. Quella lombarda è squadra molto quadrata e di livello tecnico decisamente elevato, contro cui bisognerà riuscire a sfoderare una prestazione di un certo livello tecnico-tattico e caratteriale se si vorrà cercare di conquistare i primi punti stagionali in trasferta, preziosissimi per mantenere vive le speranze salvezza.