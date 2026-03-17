Dal liceo di Saluzzo al CERN di Ginevra: Amalia Ballarino racconta la sua storia a Racconigi

Sabato 28 marzo, alle ore 17:30, la Pinacoteca civica Levis Sismonda di Racconigi ospiterà un incontro con la scienziata Amalia Ballarino, Leader della sezione Superconductors Cryostats presso il CERN di Ginevra, il più grande centro di ricerca al mondo nel campo della fisica delle particelle.

Saluzzese di origine, Ballarino lavora al CERN dal 1997. Dopo gli studi al liceo Bodoni di Saluzzo si è laureata in Ingegneria nucleare al Politecnico di Torino, proseguendo poi il proprio percorso con un dottorato proprio al centro di ricerca di Ginevra. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di grande responsabilità in uno dei contesti scientifici più prestigiosi a livello internazionale e nel 2021 ha ricevuto il James Wong Award, tra i più importanti riconoscimenti nel campo della ricerca scientifica.

Ha partecipato alla progettazione del Large Hadron Collider (LHC) tra il 1998 e il 2008. Ha inoltre guidato la progettazione delle linee di trasmissione elettrica per l’High Luminosity LHC Project, la cui entrata in funzione è prevista per il 2027. Nel giugno 2020, la linea ha stabilito un record mondiale per l’intensità elettrica, trasportando 54.000 ampere su una distanza di 60 metri. In precedenza, il suo gruppo aveva già ottenuto un record mondiale nel 2014 con 20.000 ampere, e ha inoltre brevettato un metodo per la produzione di nastro superconduttore ad alta temperatura.

Durante l’incontro la scienziata racconterà il proprio percorso umano e professionale, dalle radici nel territorio fino alla carriera nel mondo della ricerca internazionale. Offrirà inoltre al pubblico una panoramica diretta sulle attività svolte al CERN e sulle tecnologie utilizzate per realizzare gli esperimenti di fisica delle particelle.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Racconigi, attraverso la consigliera con delega alle Pari Opportunità Daniela Biolatto, in collaborazione con Anna Cavallera, direttrice artistica della Pinacoteca civica.

L’appuntamento vuole essere anche un momento di riflessione sull’importanza di valorizzare la presenza femminile negli ambiti scientifici e tecnologici, offrendo alle giovani del territorio l’opportunità di conoscere da vicino una figura che ha saputo costruire un percorso professionale di alto livello, partendo dalla propria passione per lo studio e la ricerca.

"È un dono avere la Scienziata Amalia Ballarino ospite a Racconigi. Un'incredibile opportunità– commenta la consigliera Daniela Biolatto– Il suo percorso dimostra che talento, impegno e determinazione possono portare molto lontano. Credo sia significativo, soprattutto per le giovani, poter ascoltare una testimonianza che racconta come la passione per la scienza possa trasformarsi in una carriera di livello internazionale".