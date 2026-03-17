CICLISMO / Prima vittoria per Gugnino, la Vigor Piasco festeggia a Genova

Legittima soddisfazione in casa Vigor per la prima vittoria stagionale di Luca Gugnino. Il 17enne (tra 9 giorni) di Boves, cresciuto nel sodalizio di Claudio e Silvio Mattio, ha debuttato nella nuova categoria juniores conquistando subito il successo a Genova con la maglia dell'UC Piasco, la formazione nata tre anni fa dalla sinergia tra Vigor ed Esperia.

Sfortunato invece Tomas Lantermino, convocato per difendere i colori della Rappresentativa Regionale nella prestigiosa "Coppa Cei" per allievi, disputata a Monte San Quirico nel lucchese. A cinque chilometri dal traguardo nella fase decisiva della gara, è rimasto vittima di caduta e costretto all'abbandono. In precedenza aveva collaborato con i compagni di squadra per sostenere il leader del team Manuel Solenne che ha conquistato alla fine un secondo posto di valore.

Intanto, le formazioni esordienti e allievi private nel fine settimana del consueto allenamento su strada causa maltempo, scalpitano in vista del debutto agonistico nella stagione 2026 previsto domenica prossima 22 marzo in occasione del Criterium di Montecarlo.

Sette al via gli atleti Vigor della categoria esordienti quest'anno, capeggiati dal trottolino Jacopo Altare, un piccolo locomotore in possesso di buone accelerazioni che gli valsero due successi nel 2025 sulle strade del cuneese. Tommaso Capello da Busca, è invece il...batterista del gruppo, essendo l'atleta che detta il ritmo a tutti. Caparbio e pignolo è ancora da scoprire tecnicamente.

Martino Icardi da Roccabruna di Dronero, si annuncia in veste di funambolo della squadra per le sue attitudini quando la strada scende, ma nondimeno anche quando sale. Proveniente dall'enduro, si dedicherà nell'annata all'asfalto. Sono due i nuovi arrivati. Matteo Silvestri da Volvera esile, agile e scattante, diventa aggressivo quando sente il numero attaccato alla schiena.

Davide Avidano, noto come Asti per le sue origini, è un concentrato esplosivo di grinta e determinazione. Passista-scalatore, ex alpinista sugli sci e debuttante sulla due ruote nel settore enduro, ha già assaporato il gusto della vittoria. Accadde lo scorso anno a Gifflenga nel biellese. Poi c'è Mattia Lanzetti della vicina Manta. Personaggio dal piglio serioso, arriva dal basket e si diletta con la chitarra sperando di trovare le note giuste per menare la danza anche nella sua nuova esperienza in bici. Infine, l'unica ragazza del team.

Ovvero Miriam Occelli di San Bernardo di Cervasca, ex pattinatrice, e nel club già dallo scorso anno, punta ora, forte dei suoi trascorsi fra le esordienti, a incassare risultati positivi. A dirigere i magnifici sette è chiamato un drappello di tecnici scafati, in primis il direttore sportivo Michele Ancona, e quindi Salvatore Cirlincione, con un onorevole passato da dilettante, Gianfranco Lantermino papà dell'allievo Tomas, e Giuseppe Osella, nel ruolo di dirigente accompagnatore, nonchè padre dell'ex professionista Marco.