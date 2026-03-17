ATLETICA INDOOR / In 500 al Meeting Giovanile Città di Bra

Si avvia alla conclusione la stagione indoor in regione. Sabato 14 marzo il Meeting Regionale Giovanile Città di Bra, organizzato da Atl. Alba in collaborazione con Atl. Avis Bra Gas, ha visto impegnati oltre 500 giovanissimi atleti delle categorie esordienti e ragazzi/e.

Mentre i primi si sono cimentati in un biathlon sui 50 metri piani e ostacoli, gli u14 si sono sfidati sui 60 metri piani e sui 60hs. Per quanto riguarda questi ultimi, da segnalare la vittoria di Giulia Olivero (Atl. Savigliano) sui 60hs in 10.10, seconda Aurora Ciravolo (Sisport) con 10.14, poi Virginia Arcuri (ASD Borgaretto 75) con 10.34. Ciravolo è poi la più veloce sui 60 metri piani dove ferma il cronometro in 8.46, seguita da Gloria Capra (Accademiatletica) con 8.75 e da Caterina Cuciniello (Atl. Rivarolo) con 8.80.

Al maschile sui 60hs successo di Lorenzo Colicchia (Sisport) in 9.42, davanti Federico Bruno (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo/9.51) e Edoardo Fiorenza (ASD Borgaretto 75/9.61). Nello sprint prime due posizioni invertite con Bruno che scende sotto il muro degli 8 secondi fermando il cronometro in 7.95 e aggiudicandosi la prova e Colicchia secondo in 8.29. Sul terzo gradino del podio sale infine Tommaso Candiota (Safatletica/8.32).

