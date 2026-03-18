Direttore dell'ufficio postale di Caraglio e super papà: Poste Italiane celebra con lui il 19 marzo

Christian Ferreri, direttore dell’ufficio postale di Caraglio, di certo non difetta in organizzazione. Il trentanovenne di Mondovì, infatti, ha creato, insieme alla sua compagna Roberta, un nucleo familiare coeso, dove tutti contribuiscono a rendere le giornate meno faticose. Il resto della famiglia è composto dai 4 figli della coppia, vale a dire Gabriele, che ha 16 anni, Emily 12, Aurora 4 e Andrea, che ha compiuto l’anno di vita a gennaio.

“Ho iniziato a lavorare presso Poste Italiane quando studiavo ancora all’Università – racconta Ferreri – poi ho intrapreso diversi ruoli, fino a quello di direttore, iniziando a Fossano. Dal 2023 sono a Caraglio”.

Christian si espone con entusiasmo, mettendo in evidenza come sia la sua famiglia, sia il lavoro, siano strutturati in maniera egregia: “I figli più grandi ci danno sicuramente una mano. Emily fa da mammina ai bimbi più piccoli. Io e la mia compagna, che è insegnante, svolgiamo due professioni che ci permettono di avere un orario ottimale per gestire le esigenze familiari, quali andare a prendere i ragazzi a scuola e portarli alle varie attività sportive”.

Lo sguardo verso il futuro ha i colori di Poste Italiane: “Mi piacerebbe che i miei figli seguissero le mie orme – conclude il direttore di Caraglio – poiché io ho sempre trovato un ambiente sano, che mi ha permesso di crearmi un futuro”.

In occasione della Festa del Papà, Poste Italiane promuove anche in provincia di Cuneo iniziative dedicate alla genitorialità e alla parità di genere. Tra queste, il percorso “Lifeed”, rivolto ai genitori, pensato per valorizzare le competenze sviluppate nell’esperienza familiare e trasferirle nella vita professionale.

L’impegno dell’Azienda per il benessere delle proprie persone si inserisce in un più ampio sistema di welfare aziendale ed è riconosciuto anche dalla certificazione “Top Employers”, ottenuta per il settimo anno consecutivo, che premia le politiche di gestione delle risorse umane e di diversity & inclusion.

Per celebrare la ricorrenza, Poste Italiane propone inoltre una cartolina filatelica dedicata alla Festa del Papà e annulli speciali, disponibili fino al 19 marzo negli Spazio Filatelia e negli uffici postali con sportello filatelico. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito filatelia.poste.it.

Anche quest’anno Poste Italiane festeggia la Festa del Papà, promuovendo, in provincia di Cuneo, una serie di iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità.



