A Magliano Alfieri appuntamento con la commedia “N’euv ‘d doi ross”

Per il penultimo appuntamento della sesta edizione di “Se una sera d’Inverno”, rassegna letteraria e teatrale, organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, domenica 22 marzo, alle ore 17, nel salone Multifunzionale “Riez”, andrà in scena lo spettacolo teatrale “N’euv ‘d doi ross” della Compagnia Nostro Teatro di Sinio.

La vicenda nasce da un incontro casuale fra due persone che in gioventù si amarono per un breve periodo, e che rivangano gli avvenimenti di tanti anni prima, con rimpianti, rimorsi e lampi di tragica ironia. I flash back con pettegole di paese e famiglie di corte vedute, si alternano ai dialoghi fra i due protagonisti, con un finale inaspettato, che fa pensare.

Bravissimi gli attori sul palco, profondi i significati come sempre accade nelle commedie firmate da Oscar Barile.

L’ultimo atto della rassegna si terrà sempre nel salone multifunzionale Riez, sabato 11 aprile, alle ore 21, con il Laboratorio III Millennnio di Cengio e lo spettacolo “Le cognate”

“Se una sera d’Inverno”, è una rassegna letteraria e teatrale organizzata dalla Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, in collaborazione con il Comune di Magliano Alfieri.