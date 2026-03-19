A Sancto Lucio de Coumboscuro, ritorna la rassegna “Tastar – assaggi di cultura e gusto, con due appuntamenti primaverili.

Venerdì 27 marzo, ore 19,30, presso il salone polivalente del Centre Prouvençal, si annuncia una serata dal titolo originale “encharmà”, termine che esprime passione, ideale e fermezza. Così a Coumboscuro è stato invitato un “encharmà”, un personaggio fortemente e profondamente convinto che gli ideali per essere realizzati hanno bisogno di un luogo e di uno spirito d’ispirazione. Si tratta di Teo Musso fondatore del Baladin: “Conosco Coumboscuro da tantissimi anni e ne ammiro la resilienza, capace di generare cultura e mantenere viva una comunità. Ripeto spesso che non avrei potuto creare Baladin senza avere le mie radici ben piantate a Piozzo, e per questo sento di comprendere profondamente ciò che anima Sancto Lucio. Sono encharmà all’idea di vivere una serata speciale e di tastar i piatti ideati da Christian, abbinati alle mie birre artigianali. Vi aspetto!”

Al suo fianco lo chef artista Christian Meloni Delrio dell’Open Baladin, che offrirà un menu ricercato per esaltare i prodotti di montagna: hummus di carote arrosto, kefir di pecora e za’atar; uovo, asparagi e spuma di patate leggermente brusca; farro e carnaroli “primavera”, toumo de féo e burro nostrano; agnello di Coumboscuro alla birra Super; birramisù del Baladin. I vari piatti saranno in abbinamento con una selezione delle più originali birre Baladin.

Il format creato dalla rassegna Tastar conferma dunque la sua programmazione di qualità con l’abbinamento della cucina e dei prodotti di territorio interpretati da “cusiné” e chef, accostati a personaggi e testimoni della cultura.

La prenotazione è obbligatoria. Partecipazione 40 euro.

INFO

Coumboscuro Centre Prouvençal 0171.98707 – 0171.98744 - whatsApp - tel 377.4184624

Birrificio agricolo Baladin press@baladin.com (solo per richieste stampa, no prenotazioni)

SECONDO INCONTRO – venerdì 1 Maggio “Carne e erbe di montagna”

Il secondo appuntamento di Tastar è annunciato per venerdì 1 maggio. Sarà un ritorno atteso, poiché è annunciato lo chef della Limonaia di Torino Cesare Grandi con una serata dedicata ai sapori della primavera ed ai saperi delle erbe di montagna.