Bra è pronta per celebrare la 150ª Fiera di Pasquetta

Era il 1876 e la Città della Zizzola di Bra si apriva al primo storico appuntamento di una “Fiera di Pasquetta” che sarebbe poi continuata ininterrottamente per altri 150 anni, sino al 2026. Quella di quest'anno sarà un’edizione che, per gli amanti dei numeri, non potrà certo passare inosservata.

La rassegna zootecnica, agricola e mercatale includerà artigianato, tradizioni, eventi e buona tavola e valorizzerà la filiera bovina della Fassona Piemontese, ma anche la salsiccia cruda di Bra.

Il fitto programma della manifestazione sarà anticipato nel giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, dalla tradizionale e sentita processione delle 17, con partenza dalla chiesa dei Battuti Bianchi. Per l'intera giornata si svolgerà un ricco mercato allestito in piazza XX settembre.

Lunedì 6 aprile l’inizio della Fiera di Pasquetta, nel cuore di piazza Giolitti, impreziosita dall’esposizione di capi della Filiera di Razza Piemonte sotto la tettoia, ma anche dal mercato dei produttori di Slow Food e di Campagna Amica e da quello generico. Infine, il concerto gratuito dell’irriverente gruppo di musica dialettale Trelilu e tanti altri eventi per grandi e piccini per i quali per tutta la durata della manifestazione sarà allestito un animato luna park in piazza Spreteinbach.