"Il lavoro e la storia: le Langhe": sabato 21 marzo ad Alba un incontro sulla metamorfosi di una terra

Sabato 21 marzo alle ore 18 si terrà ad Alba (corso Torino 18) il terzo appuntamento del programma di eventi collaterali alla mostra fotografica “Storie dell’altro ieri” di Malvina Manera e Celeste Oricco, organizzata dall’Ordine dei Cavalieri delle Langhe in collaborazione con Corso Torino 18 Professional Workshop, che ha organizzato l'incontro dal titolo “Il lavoro e la storia: le Langhe”.

Protagonista della conversazione sarà il prof. Gianmarco Gastone, che dialogherà con il pubblico offrendo diversi punti di vista sulla storia delle Langhe; in particolare, il cuore della riflessione muove dalle storie individuali, quelle su cui la letteratura e le più recenti ricerche hanno messo luce. Non si tratta solo di biografie, ma di tasselli di un mosaico più grande che racconta la metamorfosi delle Langhe.

Negli ultimi cinquecento anni, il lavoro in questa terra è passato dall’essere un semplice mezzo di sussistenza ad un motore di una trasformazione epocale. Dai tempi delle “Cento” torri e da quelli della "Malora" a Patrimonio dell'Umanità, la storia langhetta è segnata dal peso di una fatica che ha plasmato i profili delle colline e il carattere della sua gente.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Gianmarco Gastone, laureato in archeologia medievale all’Università di Torino e con un master presso la milanese Fondazione Feltrinelli, è docente di italiano e storia nelle scuole secondarie e libero professionista. Dal 2013 collabora con l’associazione Ambiente & Cultura nell’ambito del progetto Alba Sotterranea e scrive, dal 2022, per la rivista Savej, della Fondazione Enrico Eandi. Nato nel Roero nel 1991, ma ormai albese, lettore bulimico e sportivo con non troppa costanza, pur parlando di storia, tenta di essere chiaro senza annoiare le persone che ne leggono o ascoltano le parole.