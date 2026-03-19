A Borgo San Dalmazzo lo spettacolo teatrale "I dialoghi della Vagina"

La rassegna Germogli di scena propone I dialoghi della Vagina, spettacolo prodotto da Teatro al Femminile, alle ore 21:00 di giovedì 9 aprile presso l’Auditorium Civico.

Scritto e diretto da Virginia Risso, lo spettacolo è una commedia brillante e coinvolgente che abbatte tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile, creando un’interazione diretta con il pubblico. La forza della performance risiede nell’interpretazione delle attrici, capaci di raccontare e raccontarsi con ironia, energia e profondità, regalando alle spettatrici e agli spettatori momenti esilaranti e spunti di riflessione.

A fare da sfondo, le opere della pittrice russa Elena Romanovskaya contribuiscono a creare un’atmosfera visiva unica, sottolineando i temi di inclusione, condivisione e creazione al centro della filosofia del Teatro al Femminile.

Lo spettacolo è rivolto a chi desidera vivere un’esperienza teatrale innovativa, divertente e al tempo stesso profonda.



