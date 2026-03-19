A Treiso una conferenza su San Francesco: “Sulle orme del Pellegrino” a 800 anni dalla morte

Un appuntamento dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi, nel segno della memoria e dell’attualità del suo messaggio. Sabato 28 marzo 2026 alle ore 17.30, a Treiso, si terrà la conferenza dal titolo “Sulle orme del Pellegrino”, organizzata in occasione degli 800 anni dalla morte del Santo di Assisi.

L’evento si svolgerà presso il Centro Culturale G. Flori e rappresenta un momento di approfondimento culturale e spirituale aperto al pubblico.

Un programma tra riflessione e dialogo

La conferenza sarà introdotta dal saluto del sindaco di Treiso, Andrea Pionzo, e prevede la proiezione di un breve video dedicato a San Francesco, riconosciuto anche come patrono d’Italia.

A seguire, spazio al confronto con tre relatori:

Renato Vai

Roberto Cerrato

Chiara Fenocchio

Il dialogo offrirà diversi punti di vista su una figura che continua a parlare al presente, tra spiritualità, ambiente e valori universali.

Un evento per il territorio

L’iniziativa è promossa dal Comune di Treiso insieme a realtà associative impegnate nella valorizzazione culturale e sociale del territorio, tra cui il Centro Culturale San Giuseppe e l’Associazione Beato Giuseppe Girotti.

L’incontro si inserisce in un percorso più ampio di iniziative dedicate alla figura di San Francesco, simbolo di semplicità, dialogo e rispetto per l’ambiente.

Ingresso libero e momento conviviale

La partecipazione alla conferenza è gratuita e aperta a tutti. Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale con rinfresco per i partecipanti, occasione ulteriore di condivisione tra cittadini e ospiti.

Un evento che unisce cultura, spiritualità e comunità, nel cuore delle Langhe, per riscoprire l’eredità di uno dei santi più amati della storia.