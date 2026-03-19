Alba, al Teatro Busca torna “La Tana del Grande Coniglio”

Domenica 26 aprile alle 16.30, al Teatro sociale “Giorgio Busca” di Alba, andrà in scena “La Tana del Grande Coniglio – renewed version”, spettacolo promosso dalla Compagnia del Menestrello, da La Lampada Magica ETS e dal Centro Studi Beppe Fenoglio, con il patrocinio della Città di Alba.

L’ingresso sarà gratuito, con prenotazione a questo link: https://www.eventbrite.com/e/la-tana-del-grande-coniglio-renewed-version--tickets-1985228109717. Le offerte raccolte nel corso del pomeriggio saranno devolute all’associazione Ludica, impegnata nella realizzazione di attività rivolte a minori con gravi disabilità.

La Compagnia del Menestrello, realtà conosciuta nel territorio albese, nasce nel 1998 insieme all’associazione La Lampada Magica ETS. Riunisce attori con disabilità e senza disabilità e, da anni, porta in scena spettacoli con finalità solidali, sostenendo di volta in volta associazioni del territorio.

Alla base del progetto c’è un’idea precisa: fare teatro insieme, costruendo ogni spettacolo a partire dalla partecipazione diretta delle persone coinvolte. Non un’attività pensata per qualcuno, ma un percorso condiviso, in cui il palco diventa spazio di espressione, incontro e collaborazione.

Anche La Lampada Magica ETS opera dal 1998 accanto agli ospiti del Centro di Riabilitazione “G. Ferrero” di Alba. L’associazione, composta da volontari, porta avanti con continuità attività costruite con le persone con disabilità, valorizzandone il ruolo attivo nei diversi ambiti della vita associativa.

Lo spettacolo racconta una storia vera di umanità e resistenza, segnata da un segreto e da un’amicizia capace di salvare una vita. La nuova versione ripropone così una vicenda che conserva ancora oggi la sua forza e la sua attualità.

L’appuntamento del 26 aprile si presenta dunque come un momento di teatro e solidarietà, ma anche come un’occasione per sostenere concretamente una realtà del territorio come Ludica, attraverso un’iniziativa che mette al centro partecipazione, relazione e comunità.