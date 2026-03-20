A Cuneo l'evento per scegliere insieme il nuovo nome di Palazzo Santa Croce

Il nuovo hub culturale della città a Palazzo Santa Croce aprirà in autunno. La struttura sarà la nuova sede della Biblioteca civica, ma non solo: saranno a disposizione di tutti anche spazi per la lettura e lo studio, un caffè letterario con annessi locali pensati ad hoc per i giovani, location per laboratori e spettacoli, e anche la corte interna sarà animata da eventi.

Luogo dalla storia importante e dalle molte anime, Santa Croce sarà un posto vivo, in cui le persone possano incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme, un centro di condivisione e di aggregazione naturale per tutte le fasce d’età, in cui trovarsi e ri-trovarsi.

Il cantiere volge al termine ed è ora di concentrarsi su quella che sarà l’identità dell’hub. In diverse occasioni nei mesi scorsi il pubblico è stato spesso interrogato rispetto ad aspettative e bisogni, ed è per questo che anche questo importantissimo passo va fatto insieme alla comunità.

La chiamata per tutti i cittadini è fissata per il 30 marzo alle 21, al Teatro Toselli di Cuneo: qui l’agenzia che sta curando il progetto creativo, Hellobarrio, presenterà il brand e tutti saranno invitati a scegliere tra due opzioni di naming per gli spazi principali che caratterizzeranno il polo culturale. Anche chi non potrà essere fisicamente presente quella sera avrà la stessa opportunità: per le successive settimane sarà possibile infatti partecipare alla votazione online, attraverso il sito cuneocultura.it.

A seguire, Massimo Polidoro proporrà la lectio La forza delle idee: perché imparare insieme cambia il mondo. Le idee non viaggiano solo attraverso i libri o le lezioni, ma soprattutto attraverso le storie. È così che la conoscenza si trasmette da sempre: dalle narrazioni intorno al fuoco preistorico fino ai podcast e ai social di oggi. In questo incontro, Polidoro esplorerà i meccanismi psicologici e neuroscientifici che rendono la comunicazione efficace, tra cui l’empatia, la curiosità e il bisogno umano di significato. Comprendere come nascono e si diffondono le idee non serve solo a raccontare meglio il mondo, ma anche a costruire luoghi — come biblioteche e spazi culturali — in cui le persone possano incontrarsi, condividere conoscenza e immaginare insieme il futuro.

La partecipazione all’evento è gratuita su prenotazione attraverso il sito scrittorincitta.it.

Evento realizzato nell’ambito del progetto YBC – Young Based Community, percorso di rigenerazione culturale e sociale reso possibile da un importante contributo dell’ANCI, che – sempre all’interno dell’hub - porterà alla nascita di uno spazio gestito direttamente da Under35.