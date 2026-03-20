Con i cedri e senza riqualificazione: piazza Europa resta così

Piazza Europa resta così. Con i cedri, ma senza alcuna riqualificazione.

Non c'è tempo per rifare una gara che contempli la conservazione dei dieci cedri, anche se l'orizzonte è spostato in avanti di 15 mesi, a giugno 2027.

I cedri non verranno abbattuti ma nemmeno si interverrà sulla piazza. L'assessore Luca Pellegrino non ha nascosto la sua amarezza per la vicenda: "Non vince e non perde nessuno. Ma quella parte di città perde un'enorme opportunità di rigenerazione".

Nel frattempo è arrivata la nota dell'amministrazione: "A seguito della conferenza dei Capigruppo che si è svolta nel pomeriggio di ieri e delle notizie inaccurate e fuorvianti che sono state diffuse riguardo al tema di Piazza Europa, desidero spiegare brevemente le valutazioni che si stanno facendo e di cui sarà nostra cura informare le cittadine e i cittadini non appena ci saranno dati certi e concreti.

Sta diventando difficile intervenire sulla piazza con il progetto che era stato predisposto, perché le tempistiche per concludere i lavori nelle scadenze definite dal bando di finanziamento si stanno riducendo sempre più.

Una nuova progettazione per piazza Europa non è oggi pensabile: è impossibile avviare un altro percorso progettuale per problemi legati alla scadenza del finanziamento.

Per questo, la Giunta sta lavorando per capire anche quali altre soluzioni di intervento, sempre coerenti con il bando, si possano realizzare nei tempi a disposizione. L’obiettivo è evitare di perdere il finanziamento che la città aveva attirato.

In tutto ciò dispiace l’uso non corretto delle comunicazioni avvenuto nella conferenza dei Capigruppo, luogo fin qui deputato a una condivisione di comunicazioni e opinioni in un contesto di fiducia”.

La sindaca Manassero non avrebbe mai detto che i lavori si faranno salvando i cedri. Niente di vero su quanto diffuso e quindi scritto dalle testate giornalistiche della città.

Ma la sostanza è questa. Anche volendo, non c'è modo di fare un nuovo progetto e di andare a gara e quindi iniziare e terminare i lavori entro l'estate del prossimo anno.

L'impegno ora sarà tutto nel non perdere il finanziamento da tre milioni di euro, che potrebbero venire destinati alla realizzazione del parcheggio nell'area del Campidoglio.