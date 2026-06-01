Brossasco candidata al Fondo Turismo per un sentiero tematico dedicato al legno

L’Amministrazione Comunale di Brossasco ha presentato ufficialmente la domanda di partecipazione al Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), istituito presso il Ministero del Turismo. Il progetto candidato punta a dare vita a un nuovo e importante percorso sul territorio: un sentiero tematico dedicato al legno, da sempre elemento trainante e identitario del paese, che si svilupperà lungo le sponde del torrente Varaita.

L’iniziativa nasce dalla precisa volontà di investire in questo settore, dando continuità all'ottimo lavoro di valorizzazione dei percorsi naturalistici locali portato avanti in questi anni.

“Sono davvero orgoglioso del grande lavoro che si sta facendo a Brossasco per la cura e la valorizzazione del nostro territorio - dice il sindaco Paolo Amorisco -. In particolare, voglio ringraziare l’Associazione Sentieri di Brossasco e l’Associazione Girba viva, che si stanno impegnando tantissimo nella pulizia e nella promozione dei nostri percorsi.

I riscontri che stiamo avendo in termini di pubblico e i tantissimi feedback positivi da parte dei visitatori ci confermano che questa è la strada giusta. L’obiettivo della nostra amministrazione è sostenere concretamente tutte le associazioni che si impegnano ogni giorno con passione per il nostro territorio.

Per questo abbiamo scelto di investire in questo settore. La candidatura al Fondo Unico Nazionale per il Turismo rappresenta un'opportunità per fare un ulteriore salto di qualità. L'idea alla base del progetto è semplice ma potente: far conoscere i sentieri di Brossasco a chi ama già il nostro legno, e allo stesso tempo far conoscere il legno a chi ama i nostri sentieri. È un modo per unire la nostra tradizione artigiana alla bellezza della natura lungo il Varaita, ampliando l'offerta del nostro paese."





