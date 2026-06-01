Vinadio, aperto il nuovo ponte di Roviera: più sicurezza per il traffico e per lo Stura

Da pochi giorni è aperto al transito il nuovo ponte della strada comunale di Roviera, nel territorio di Vinadio. Un’infrastruttura attesa da tempo che rappresenta un importante passo avanti sia sul fronte della sicurezza stradale sia sotto il profilo della tutela idraulica del corso d’acqua.

La nuova opera è stata realizzata qualche metro più a valle rispetto al precedente attraversamento e si caratterizza per una campata unica di 40 metri. Una soluzione che ha consentito di eliminare il vecchio ponte, costruito dopo la devastante alluvione dell’aprile 1948 e successivamente allargato nel 1994 grazie a un intervento di Acqua Sant’Anna.

La struttura dismessa, lunga appena 13,5 metri, rappresentava infatti una significativa strozzatura per il torrente, con potenziali criticità in caso di piene e trasporto di materiale. Il nuovo ponte, grazie alla maggiore luce, garantisce invece un migliore deflusso delle acque e una maggiore sicurezza complessiva.

I benefici riguardano anche la circolazione stradale. Lo spostamento dell’attraversamento ha infatti migliorato sensibilmente la visibilità per i veicoli che si immettono sulla strada statale 21 del Colle della Maddalena. In precedenza l’accesso avveniva in corrispondenza di una curva, con visuale limitata; oggi gli automobilisti possono contare su un tratto più aperto e sicuro.

Un aspetto particolarmente importante considerando l’intenso traffico pesante che interessa quotidianamente la zona. Sono infatti decine i mezzi industriali che ogni giorno percorrono il ponte per raggiungere gli stabilimenti di imbottigliamento di Acqua Sant’Anna, situati immediatamente oltre l’attraversamento.

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di miglioramento della viabilità al servizio del polo produttivo. Nei mesi scorsi erano già stati ampliati e sistemati i piazzali destinati alla sosta dei semirimorchi, utilizzati dai camion in attesa delle operazioni di carico.