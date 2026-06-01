Sampeyre accoglie chef e studenti USA per un laboratorio sulle raviole e la viticoltura di montagna

Mercoledì 27 maggio un gruppo di statunitensi, composto da chef, docenti e studenti di cucina del Great Lakes Culinary Institute del Northwestern Michigan College impegnati nel percorso formativo “Piedmontese Heritage. Mountain Valley and the Langhe” organizzato da Alba Accademia Alberghiera, ha trascorso una giornata a Sampeyre per imparare a cucinare le raviole e scoprire altre particolarità della tradizione enogastronomica locale.



Ad accogliere i partecipanti erano presenti il sindaco Roberto Dadone, il vicesindaco Giovanni Sodano e l’assessore Marco Fina: «Questo genere di iniziative garantisce al nostro territorio un’apertura verso il mondo di grande spessore – afferma Dadone –. Il turismo esperienziale è in forte crescita e la collaborazione con Alba Accademia Alberghiera ci permette di intercettare un pubblico internazionale di qualità, interessato all’enogastronomia ma anche alla natura, al paesaggio e alle tradizioni locali. Sono tutti elementi che la valle Varaita può offrire in modo autentico e distintivo. L’auspicio è che i partecipanti possano diventare ambasciatori del nostro territorio una volta rientrati nei loro Paesi».



La mattinata si è aperta al Poli con un laboratorio dedicato alla produzione delle raviole di Sampeyre condotto da “Nonna” Maria Civalleri, che ha illustrato ai partecipanti le tecniche di preparazione di una delle specialità più identitarie della cucina locale. L’attività è stata accompagnata da un approfondimento sul miele di montagna con Ariele Muzzarelli di Apes apicoltura. Al termine del laboratorio, il gruppo ha potuto assaggiare la raviole di Sampeyre preparate seguendo le indicazioni ricevute.

Nel pomeriggio il programma è proseguito spostandosi verso le frazioni Roccia e Villaretto, dove si è tenuto un approfondimento sulla razza bovina piemontese e sulla viticoltura eroica, con visita alle vigne lì presenti. In questa occasione Mario Deltetto, esperto di viticoltura e vinificazione e sommelier professionista, ha illustrato ai partecipanti le caratteristiche della produzione vitivinicola in ambito montano e le prospettive di sviluppo di un settore che sta suscitando crescente interesse a livello internazionale.

Il tema riveste una particolare attualità anche per Sampeyre, che nelle prossime settimane ospiterà un convegno dedicato proprio alle nuove prospettive della viticoltura e della vinificazione in montagna. A seguire, lo chef Paolo Meneguz, professionista con oltre vent’anni di esperienza maturata in cucine stellate tra Italia e Spagna ha accompagnato il gruppo in un’escursione naturalistica e in un’attività di raccolta di erbe spontanee alla scoperta delle risorse del territorio, illustrando il legame tra ambiente montano, biodiversità e cucina contemporanea, prima di un momento conclusivo di laboratorio e degustazione. La responsabile dell’ufficio turistico di Sampeyre, Gabriella Giachino, ha accompagnato il gruppo per tutta la giornata e ha presentato le peculiarità turistiche del Comune e della valle.



L’esperienza entrerà stabilmente nell’offerta formativa internazionale di Alba Accademia Alberghiera e sarà quindi riproposta anche nelle prossime edizioni del corso. La scelta di inserire Sampeyre e la valle Varaita all’interno del programma è indicativa di un percorso comune fatto con le blasonate Langhe, nella direzione di creare legami tra colline e aree montane per la finalità condivisa di proporre esperienze autentiche, fondate sull’incontro diretto con produttori, artigiani, cuochi e comunità locali. Il corso “Piedmontese Heritage.

Mountain Valleys and the Langhe”, in programma dal 25 maggio al 2 giugno, è dedicato alla scoperta della tradizione gastronomica piemontese attraverso incontri con produttori, esperti e realtà del territorio. Il progetto formativo è costruito attorno a visite didattiche, laboratori pratici e momenti di confronto con esperti del settore agroalimentare e gastronomico piemontese, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti una conoscenza approfondita delle produzioni locali e delle tradizioni che hanno contribuito a definire l’identità culinaria del territorio. I partecipanti sono stati accompagnati da Paolo Taricco, chef docente di Alba Accademia Alberghiera, e da Julianne Clark, referente per le attività con il Nord America.