Croce Bianca di Fossano: nuovo mezzo per disabili da “Pulmino Amico” [FOTO E VIDEO]

La Croce Bianca di Fossano ha vissuto stamane, venerdì 20 marzo, nella sua sede principale una giornata di festa per l’ennesimo traguardo raggiunto.

Dopo aver celebrato nel 2025 i 50 anni di attività di soccorso costante 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno a sostegno del prossimo (con quasi 200 volontari e 15 dipendenti), oggi è arrivata la consegna del nuovo automezzo per il trasporto dei diversamente abili.

Si tratta del ventunesimo veicolo del parco mezzi della realtà solidamente radicata sul territorio, concesso in comodato d’uso gratuito e a costo zero per i consumi, grazie alla collaborazione con l’associazione brianzola di Giussano “Pulmino Amico”, al contributo di una quarantina di sponsor aziendali dell’area fossanese e al patrocinio della Città di Fossano.

Il Comune, rappresentato dal sindaco Dario Tallone e dalla presidente del Consiglio comunale Simona Giaccardi, ha ribadito la vicinanza dell’Amministrazione alle realtà di volontariato e ai servizi per la cittadinanza, eccellenza nel soccorso assistenziale d’emergenza.

A precedere il taglio del nastro per lo svelamento del nuovo Fiat Doblò – veicolo specializzato per persone con ridotta mobilità, dotato di rampa elettrica estraibile dal portellone posteriore (fornito dalla concessionaria Olmedo Special Vehicles di Reggio Emilia, in grado di percorrere mediamente 700.000 km all’anno) – la consegna delle targhette di ringraziamento a istituzioni e aziende sostenitrici.

Presenti all’evento, oltre al presidente della Croce Bianca Luca Origlia, il direttore di “Pulmino Amico” Alberto Mistò, il responsabile dei progetti Stefano Celli e Massimo Colarelli, referente per Fossano.