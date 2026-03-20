Cuneo, alla libreria Stella Maris si presenta il libro "Duramadre" di Erica Cassano

Sabato 21 marzo alle 16 la libreria Stella Maris di via Cavallotti 5 ospita l’autrice Erica Cassano per la presentazione del nuovo romanzo “Duramadre”, pubblicato da Garzanti, nell’ambito della rassegna “La Panchina degli autori”.

Interverrà la scrittrice e critica gastronomica Paola Gula, che dialogherà con l’ospite partendo dai temi centrali del libro: il rapporto madre-figlia, le ferite che attraversano le generazioni, la capacità di rinascere dopo il dolore.

L’incontro, a ingresso libero, sarà l’occasione per il pubblico cuneese di conoscere da vicino la voce di una delle nuove protagoniste della narrativa italiana contemporanea e di approfondire la genesi del romanzo, già apprezzato da lettori e critica.

Al termine è previsto spazio per le domande dei presenti e il firma‑copie del volume.