Cuneo, serata per il “Sì” al referendum nella Sala CDT con i vertici della Lega

Ieri sera, giovedì 19 marzo, si è tenuta a Cuneo presso la Sala CDT una serata per il SI al referendum organizzata dalla Lega cuneese. Ospiti dell'evento il Sottosegretario alla Giustizia Sen. Ostellari, il Capogruppo Lega alla Camera On. Molinari, il Segretario Provinciale Sen. Bergesio, l'avv. Anetrini e l'avv. Giaccardi.

"Un ringraziamento ai nostri ospiti - commenta il Sen. Bergesio - che ci hanno illustrato le ragioni per andare a votare Sì alla riforma. Vista la bontà e l'importanza di questa riforma come Lega cuneese in queste settimane abbiamo organizzato numerose serate sul territorio per l'organizzazione delle quali ci tengo a ringraziare tutti i nostri segretari e tesserati".

"Il prossimo fine settimana - conclude Bergesio - votare Sì sarà un voto per garantire maggiore efficienza ed equità della giustizia, uniformandoci alla quasi totalità dei paesi europei".