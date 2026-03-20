 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 20 marzo 2026, 06:38

Cuneo, serata per il “Sì” al referendum nella Sala CDT con i vertici della Lega

Ostellari, Molinari e Bergesio tra gli ospiti dell’incontro promosso dalla sezione cuneese: “Un voto per un sistema giudiziario più efficiente ed equo”

Cuneo, serata per il “Sì” al referendum nella Sala CDT con i vertici della Lega

Ieri sera, giovedì 19 marzo, si è tenuta a Cuneo presso la Sala CDT una serata per il SI al referendum organizzata dalla Lega cuneese. Ospiti dell'evento il Sottosegretario alla Giustizia Sen. Ostellari, il Capogruppo Lega alla Camera On. Molinari, il Segretario Provinciale Sen. Bergesio, l'avv. Anetrini e l'avv. Giaccardi.

"Un ringraziamento ai nostri ospiti - commenta il Sen. Bergesio - che ci hanno illustrato le ragioni per andare a votare Sì alla riforma. Vista la bontà e l'importanza di questa riforma come Lega cuneese in queste settimane abbiamo organizzato numerose serate sul territorio per l'organizzazione delle quali ci tengo a ringraziare tutti i nostri segretari e tesserati". 

"Il prossimo fine settimana - conclude Bergesio - votare Sì sarà un voto per garantire maggiore efficienza ed equità della giustizia, uniformandoci alla quasi totalità dei paesi europei".

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium