Il Comune lancia il nuovo portale “Alba Cultura Eventi”: tutte le iniziative cittadine a portata di click

Con la rinnovata veste di https://visitalba.eu, la città di Alba si dota di un nuovo strumento digitale per valorizzare e promuovere il proprio patrimonio culturale e il calendario degli appuntamenti cittadini.

E’ stato ufficialmente presentato giovedì 19 marzo in Sala Riolfo il nuovo portale Alba Cultura Eventi, un’unica piattaforma, moderna e intuitiva, pensata per cittadini e turisti che desiderano vivere appieno l’offerta degli eventi albesi durante tutto l’anno.

La vera novità del portale risiede nella sua natura collaborativa: il sito non è solo una vetrina istituzionale, ma uno spazio aperto e condiviso, a disposizione dell’intero tessuto associativo locale. Ogni organizzatore e ogni associazione del territorio potrà infatti segnalare i propri eventi direttamente online.

Attraverso un semplice form dedicato, sarà possibile inviare i dettagli delle iniziative, immagini e informazioni di contatto. Le richieste verranno inoltrate alla nuova ripartizione Cultura e Turismo, che si occuperà di validare e pubblicare i contenuti, garantendo così un calendario unico, aggiornato e completo di tutto ciò che accade in città.

Grazie a una grafica rinnovata e a una struttura ottimizzata anche per la navigazione da mobile, gli utenti potranno consultare in tempo reale:

Calendario eventi cittadino, per non perdere nessun appuntamento;

Notizie e approfondimenti, con aggiornamenti dal mondo della cultura locale;

Informazioni pratiche, con dettagli su location, orari e modalità di accesso.

Il lancio del portale rappresenta un tassello strategico nel percorso di crescita culturale della città, contribuendo a rafforzarne il prestigio e il ruolo nel panorama nazionale, anche in vista del titolo di Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027.

“Vogliamo che questo portale sia un ecosistema vivo - dichiarano il sindaco Alberto Gatto, l’assessora a Cultura e Turismo Caterina Pasini e l’assessora all’Innovazione tecnologica Lucia Vignolo -, uno strumento capace di crescere grazie al contributo di tutta la comunità. Invitiamo tutte le realtà locali a utilizzare il form di segnalazione: la partecipazione attiva è essenziale per rendere questo spazio il vero cuore pulsante della cultura albese. L’obiettivo è anche quello di migliorare l’organizzazione complessiva dell’offerta culturale, favorendo una programmazione più armonica e coordinata degli eventi, evitando sovrapposizioni e permettendo una distribuzione più equilibrata nel tempo. In questo modo sarà possibile offrire a cittadini e turisti un calendario sempre più ricco, accessibile e fruibile, valorizzando al massimo ogni singola iniziativa. Allo stesso tempo, il portale vuole dare la massima visibilità al prezioso lavoro delle associazioni locali, che con impegno e passione contribuiscono ogni giorno a rendere Alba una città viva, dinamica e culturalmente vivace. Mettere in rete queste energie significa rafforzare l’identità del territorio e riconoscere il ruolo fondamentale di chi lo anima con le proprie proposte”.