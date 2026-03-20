CALCIO SERIE C / “Mission Impossible” per il Bra che questa sera ospita la capolista Arezzo

Una vera e propria “Mission Impossible” aspetta l’AC Bra che questa sera, venerdì 20 marzo, ospiterà la capolista Arezzo.

Il match, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie C, andrà in scena allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante: fischio d’inizio alle 20:30.

Il Bra arriva dalla sconfitta in extremis di Pineto: 2-1 al “Pavone Mariani” arrivato al 96’ (iniziale vantaggio cuneese firmato da Armstrong e seguente reazione abruzzese con Borsoi e Nebuloso). I piemontesi proveranno a sfruttare il fattore “casa” che tanto ha regalato loro finora: 21 dei 26 punti totali sono arrivati al “Sivori” di Sestri Levante.

I giallorossi cercheranno di sovvertire il pronostico e tornare così al successo che manca dallo scorso 31 gennaio quando i braidesi si imposero per 1-0 sul Gubbio. Il tecnico Fabio Nisticò dovrà fare a meno dei titolari Sganzerla e Lionetti, assenti per squalifica, e spera di ritrovare il bomber Ismet Sinani (8 gol per lui in stagione), al rientro da un infortunio.

L’Arezzo arriva dal pareggio per 1-1 in casa con il Perugia (iniziale vantaggio ospite poi recuperato dalla rete di Tavernelli). In questo mese di marzo gli amaranto hanno nettamente rallentato la loro cavalcata verso la serie B con una sconfitta (1-2 con la Ternana), due pareggi e una sola vittoria (0-1 in casa del Campobasso). Frenata che rischia di compromettere quanto di buono fatto da agosto a febbraio.

I toscani proveranno a tornare subito alla vittoria, sospinti soprattutto dai loro bomber Pattarello (11 sigilli) e Cianci (10) che si trovano rispettivamente al terzo e al settimo posto della graduatoria marcatori. La truppa di mister Cristian Bucchi, miglior squadra del girone B per rendimento in trasferta, tenterà di sfruttare il contemporaneo turno di riposo dell’Ascoli per riportarsi a distanza di sicurezza dalla prima inseguitrice (in caso di successo gli aretini volerebbero a +5).

L’Arezzo guida la classifica con 67 punti, mentre i giallorossi sono al 18° e penultimo posto a quota 26, per loro la salvezza diretta dista cinque lunghezze (il Perugia è in 15a posizione a 31).

Due i precedenti tra le due formazioni, entrambi in questa stagione: ad agosto i toscani si imposero 2-1 nel primo turno di Coppa Italia, risultato poi replicato a novembre nella 14a giornata di campionato (reti di Pattarello, Cianci e Baldini). I bookmaker danno nettamente favorita la squadra ospite (1.50) con il successo dei padroni di casa che è dato a quota 6.25.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 253 con telecronaca di Biagio Marco Liccardo) e su NOW.

La partita sarà diretta da Roberto Lovison di Padova, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Romaniello di Napoli e Giovanni Ciannarella di Napoli, quarto ufficiale Riccardo Dasso di Genova e operatore FVS Alberto Rinaldi di Pisa.

Prossimo appuntamento per il Bra domenica 29 marzo sul campo del Pontedera. Fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera.