Dal file Word alla stampa: i 5 errori da evitare in un progetto di impaginazione

Che si tratti di una rivista di settore, di un catalogo aziendale o di un house organ, il supporto fisico comunica solidità. Tuttavia, il passaggio dall’idea allo scaffale è pieno di insidie tecniche: un errore in fase di impaginazione può trasformare un investimento importante in un prodotto amatoriale o, peggio, inutilizzabile.

Ecco i 5 errori più comuni che separano un progetto grafico improvvisato da uno professionale.

1. Sottovalutare le "abbondanze" (Bleed)

È l'errore tecnico per eccellenza. In tipografia, la carta viene tagliata dopo la stampa. Se le immagini o i colori di fondo non "escono" dai margini del foglio di almeno 3mm (le cosiddette abbondanze), il rischio è di ritrovarsi con antiestetici bordini bianchi lungo i lati della rivista. Un impaginatore esperto progetta sempre pensando al taglio fisico della macchina.

2. Usare il profilo colore sbagliato (RGB vs CMYK)

Quello che vedi sullo schermo del tuo ufficio non è quello che uscirà dalla rotativa. Gli schermi usano il sistema RGB (luce), mentre la stampa usa il CMYK (inchiostro). Non convertire correttamente i file significa ottenere colori spenti, neri poco profondi o tonalità completamente diverse da quelle desiderate.

3. La trappola dei font e della leggibilità

Scegliere un carattere solo perché è "bello" è un rischio. In una rivista, la leggibilità è sacra. Font troppo piccoli, interlinee troppo strette o una scarsa gerarchia visiva affaticano il lettore. Un professionista sa come bilanciare i "bianchi" (lo spazio vuoto) per far respirare il testo e guidare l'occhio tra titoli, sommari e paragrafi.

4. Risoluzione delle immagini insufficiente

Un’immagine che appare nitida su uno smartphone può risultare sgranata (pixelata) una volta stampata su carta patinata. Per la stampa professionale, lo standard è di 300 DPI. Usare foto scaricate dal web senza controllo tecnico è il modo più veloce per abbassare il valore percepito di tutto il progetto.

5. Gestione errata dei margini interni (La piega)

In una rivista o in un catalogo con molte pagine, una parte del foglio finisce nella rilegatura (la piega centrale). Se non si calcola correttamente il margine interno, testi e volti nelle foto rischiano di "affondare" nella cucitura, rendendo la lettura difficile e l'estetica sgradevole.

Conclusione: l’importanza di un flusso di lavoro certificato

Creare un prodotto editoriale che funzioni richiede una visione d’insieme che va oltre la semplice disposizione di testi e foto su una pagina. Dietro ogni rivista di successo c'è un lavoro meticoloso di architettura dell'informazione.

Proprio per questo, molte realtà scelgono di affidarsi a servizi specializzati di impaginazione per garantire che ogni dettaglio tecnico sia perfetto, dalla prima bozza fino alla consegna dei file esecutivi in tipografia. Evitare questi errori non è solo una questione estetica, ma una scelta strategica per proteggere il valore del proprio brand.













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