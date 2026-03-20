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Sport | 20 marzo 2026, 12:44

CALCIO SERIE C / Bra, accolti i reclami di Menicucci e Lionetti

Ridotta la squalifica del giocatore da tre a due giornate

Menicucci e Lionette - ph Cristiano Forte AC Bra

Menicucci e Lionette - ph Cristiano Forte AC Bra

L’A.C. Bra comunica che, all’esito dell’udienza celebrata giovedì 19 marzo innanzi alla Seconda Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, il Collegio giudicante, presieduto dall’Avv. Patrizio Leozappa, in accoglimento dei reclami proposti dal Direttore Sportivo Ettore Rodolfo Menicucci e dal calciatore Giorgio Lionetti, ha ridotto l’inibizione del DS limitatamente al presofferto, con scadenza dello stop alla data odierna, nonché la squalifica del centrocampista da 3 a 2 giornate di gara, il quale tornerà disponibile per la partita del prossimo 29 marzo in casa del Pontedera.

La società giallorossa desidera ringraziare l’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna per l’assistenza legale che ha condotto a questi importanti risultati.

cs

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