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Sport | 20 marzo 2026, 09:19

NUOTO / Sara Curtis inarrestabile anche negli USA, oro e record nella prima giornata dei campionati universitari Ncaa 2026

La saviglianese ha trascinato la sua squadra all'oro nella staffetta 4×50 e stabilito il quinto tempo di sempre della storia dei College USA nella 50 yard dorso

(foto di repertorio - andrea masini deep blue media . federnuoto)

(foto di repertorio - andrea masini deep blue media . federnuoto)

Non si ferma l'ascesa di Sara Curtis, sempre più protagonista nel panorama del nuoto internazionale.

La campionessa saviglianese ha dato spettacolo in Georgia, nella prima giornata dei campionati universitari Ncaa 2026, trascinando la sua squadra all'oro nella staffetta 4×50 mista. 

Sara ha sbriciolato un altro record fermando il crono a 22”73 nella 50 yard dorso e superando di dieci centesimi il precedente primato: è il quinto tempo di sempre nella storia dei College USA.

Per le portacolori della Virginia University (in acqua, oltre a Curtis, Emma Weber, Claire Curzan e Bryn Greenwaldt) medaglia d'oro  in 1’31”67, davanti a Stanford (1’32”35).

L'atleta italiana si era già aggiudicata due due ori individuali e l’argento in staffetta nello scorso mese di febbraio agli Acc di Atlanta.

redazione

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