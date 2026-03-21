CICLISMO / Milano-Sanremo Women: amaro ottavo posto per Elisa Balsamo [VIDEO]

C’era grande attesa per la seconda edizione della Milano-Sanremo Women e la “Classicissima di Primavera” non ha deluso le aspettative.

A vincere è stata la belga Lotte Kopecky che, grazie all’azione decisiva sul Poggio, riesce a battere le compagne di avventura allo sprint ristretto. Ottava posizione finale per la cuneese Elisa Balsamo che, nella volata delle “battute”, si ritaglia un ruolo da protagonista.

La 28enne di Peveragno, grazie all’ottimo lavoro delle sue compagne di squadra, aveva controllato gli attacchi delle avversarie sulla Cipressa e nel seguente tratto pianeggiante. Poi sul Poggio, ultima asperità di giornata, hanno preso un buon vantaggio cinque atlete che arrivano in via Roma a giocarsi la vittoria. Nello sprint finale a prevalere è la belga Kopecky, davanti alla svizzera Noemi Ruegg e all’italiana Eleonora Gasparrini.

Nel gruppo, arrivato a nove secondi dalle battistrada, grande bagarre per i piazzamenti con Elisa Balsamo che chiude la “Classicissima di Primavera” all’ottavo posto (terza del gruppo).

C’è dunque un po’ di rammarico per la portacolori della Lidl-Trek che, nel caso in cui fosse riuscita a tenere le ruote delle prime cinque, si sarebbe potuta giocare un piazzamento sul podio.

Per la piemontese classe 1998 c’è comunque la soddisfazione di aver centrato per il secondo anno consecutivo una top-10 di spessore alla Milano-Sanremo (nel 2025 fu 7ª).

IL PASSAGGIO DELLE ATLETE SULLA CIPRESSA [GUARDA IL VIDEO]