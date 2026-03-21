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Sport | 21 marzo 2026, 12:21

Pallapugno: ufficiale il calendario della Serie B, si parte sabato 4 aprile

La regular season si chiuderà giovedì 13 agosto

(foto: lo sferisterio)

(foto: lo sferisterio)

L’ufficio campionati della Fipap ha ufficializzato il calendario della prima fase del campionato di Serie B. Il torneo cadetto aprirà la stagione con la prima giornata tra sabato 4 e lunedì 6 aprile; chiusura della regular season giovedì 13 agosto.

Per vedere tutto il calendario clicca qui: SERIE B

PRESENTAZIONE DEL CAMPIONATO. L'appuntamento, insieme a tutte le formazioni di Serie A Banca d'Alba e del campionato femminile è per martedì 24 marzo, alle 18.30, alla Cantina Terre del Barolo di Castiglione Falletto. 

LE SQUADRE DI SERIE B

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