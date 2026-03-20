Calisthenics, il campionato nazionale fa tappa al Palamanera di Mondovì

La prossima domenica 29 marzo il Palamanera ospiterà la sesta tappa del campionato nazionale di calisthenics, un appuntamento di rilievo per gli appassionati della disciplina, organizzato da Calicontest, associazione impegnata nella promozione e nello sviluppo del campionato nazionale di calisthenics.

La giornata sarà sponsorizzata da Assibi Assicurazioni di Lorenzo Banchero e porterà nuovamente a Mondovì atleti provenienti da tutta Italia. La città, infatti, aveva già accolto una tappa del campionato nel 2022, organizzata presso il parco di Villa Nasi.

Tra i giudici presenti ci sarà anche il coach Andrea Vettori, volto noto nel monregalese, a conferma del legame tra il territorio e questa disciplina in crescita.

Il campionato si articola in diverse specialità, tra cui le “skills”, che mettono alla prova forza e abilità attraverso posizioni statiche, e l’“endurance”, focalizzata sulla resistenza. Le competizioni sono inoltre suddivise per categorie, dai principianti fino agli atleti avanzati ed élite.