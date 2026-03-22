Mondovì, al Museo della Ceramica si presenta il libro postumo di Giuliana Bagnasco: "Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei"

La Sala Conferenze del Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore 1) farà da palcoscenico, sabato 28 marzo alle ore 17.30, alla presentazione del libro “Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei” di Giuliana Bagnasco, a tre anni dalla scomparsa. Durante l’evento interverranno Gabriella Mongardi, Yvonne Fracassetti Brondino e Remigio Bertolino. Letture a cura di Giuditta Aimo.

Giuliana Bagnasco è stata a lungo presidente de “Gli Spigolatori” dando un contributo essenziale alla valorizzazione della cultura monregalese, ma ampliando l’orizzonte a quella mondiale con la pubblicazione di due volumi di scrittori vincitori del Nobel, quali Nadine Gordimer e Albert Camus. Promosse l’arte con grandi mostre anche con artisti di livello internazionale. Inoltre, come già faceva da amata, preparata, scrupolosa docente, ha valorizzato i giovani scrittori e poeti con concorsi che hanno avuto un grande successo pubblicando poesie e racconti in apposite collane per esordienti.

Dopo i magistrali saggi sulla poesia di Emily Dickinson, Alda Merini e Katherine Mansfield “Tre fulgenti stelle” presentati nel 2024, ora Gli Spigolatori hanno dato alle stampe una scelta delle recensioni librarie che Giuliana Bagnasco ha pubblicato sul settimanale “L’Unione Monregalese” negli anni 2013-2023. Il volume è stato curato da Yvonne Fracassetti Brondino e Gabriella Mongardi che con paziente e accorta analisi hanno operato una non facile scelta fra i tanti testi critici sui libri che Giuliana divorava, letteralmente, sempre alla ricerca di verità e bellezza.

Il volume è diviso in varie sezioni a seconda dei temi, non manca quella dedicata alla poesia cui Giuliana era particolarmente affezionata e riusciva con una forza rabdomantica a sentirne le più sottili vibrazioni, le vene di luce segreta, i simboli più misteriosi, i palpiti dell’anima.

Gabriella Mongardi conclude così la sua nota introduttiva: «Al libro che tenete fra le mani abbiamo voluto dare la forma di un abbraccio, perciò il corpo delle recensioni di Giuliana è racchiuso tra questa mia premessa e il commento di Yvonne: un ultimo abbraccio a Giuliana, di carta e di parole, non potendo più essere di carne e di pelle».

Yvonne Fracassetti Brondino nel suo saggio, a chiusura del volume, esordisce con un incipit esplicativo: "L’obiettivo che ci siamo prefissi nel raccogliere le recensioni di Giuliana Bagnasco per delineare il suo profilo di lettrice empatica quanto impegnata, è un esercizio particolare e inconsueto: ritrovare Giuliana attraverso le sue letture e il suo modo di leggere". Più avanti afferma: "Noi vorremmo, rileggendo le recensioni di Giuliana, individuare questi 'pezzi', i pensieri, le immagini che lei sottolinea e individua come essenziali, per poter disegnare una geografia della lettrice che fu".