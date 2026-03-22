CALCIO ECCCELLENZA / Il Cuneo cala il tris, al “Paschiero” battuto il Chieri 3-0

È finito 3-0 il match tra AC Cuneo 1905 e Chieri, valido per la 26a giornata del campionato di Eccellenza.

Decidono la sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” la doppietta di Federico Nacci (30’ e 47’) e la rete di Samuele Caristo (9’).

Il Cuneo arrivava dall’importante successo di misura sul campo dell’Albese (0-1 Ghibaudo), mentre il Chieri aveva vinto 2-0 in casa con la Cheraschese (sigilli di Benucci e Ponsat).

LA CRONACA

Fischio d’inizio alle ore 15:09 allo stadio “Fratelli Paschiero”. Padroni di casa in maglia rossa e pantaloncini bianchi mentre gli ospiti in divisa blu con inserti bianchi.

Nell’uggioso pomeriggio cuneese l’inizio di match è equilibrato con il Cuneo che prova a dettare i ritmi. Al nono minuto i biancorossi passano subito in vantaggio: un rimpallo favorisce Rastrelli che riparte, la passa in profondità a Nacci che dalla sinistra serve Caristo, il numero 9 è solo in area e con tranquillità segna il facile 1-0. Al 16’ Nacci ha una ghiotta occasione ma, sull’ottimo assist di Caristo, il suo sinistro da pochi passi è di un metro alto sulla traversa. Al 23’ Caristo batte bene una punizione da posizione defilata, una serie di rimpalli che coinvolgono Giraudo favoriscono Derrick Gyimah che però lascia partire una conclusione storpiata di poco larga. Allo scoccare della mezz’ora arriva il raddoppio dei padroni di casa: Rizzo si propone sulla destra, scambia con Ghibaudo, e calcia forte sulla traversa; l’azione prosegue, Gyimah recupera palla e dopo un paio di rimpalli la sfera arriva a Nacci che dal limite dell’area piccola segna il 2-0. Al 40’ il Chieri costruisce un’ottima azione offensiva culminata con il tiro strozzato di Ponsat (ben servito da Mammarella) che poteva rendersi più pericoloso. Il direttore di gara assegna un minuto di recupero nel quale non succede più nulla e quindi le due formazioni vanno negli spogliatoi sul risultato di 2-0.

Passano 100 secondi dall’inizio della ripresa e Gyimah parte in profondità, con un gran filtrante serve Caristo che, dopo una bella finta, la passa a Nacci che solo sul filo del fuorigioco spiazza l’estremo difensore avversario: è 3-0 (47’), per lui si tratta del 15° sigillo in campionato. Al 50’ le “Aquile” rischiano di dilagare con Gyimah che spreca una bella occasione (assist di un Caristo in giornata di grazia). Poco dopo a rendersi pericolosi sono i centrali del Cuneo: Scotto svetta più in alto di tutti sull’angolo battuto da Nacci, il suo colpo di testa non è definitivo e allora arriva sul secondo palo Giraudo che però sfiora solo il palo. Al 57’ il Chieri si mangia il gol del 3-1: Benucci trova nello spazio Ponsat che solo davanti a Cavalieri calcia malamente sprecando la miglior chance per i suoi. La truppa di Bianco abbassa i ritmi e il tecnico cuneese ne approfitta per far rifiatare i titolarissimi Nacci, Rizzo, Gyimah e capitan Magnaldi, autore di un ottimo incontro. L’arbitro assegna due minuti di recupero. Non succede più nulla e quindi il Cuneo si aggiudica il match con il risultato di 3-0.

In classifica i biancorossi consolidano il secondo posto a 49 punti, mentre i torinesi rimangono a quota 30.

Dopo i venti giorni di sosta per le festività pasquali, si tornerà in campo domenica 12 aprile quando il Cuneo farà visita all’Acqui; fischio d’inizio alle 15:00 al “CS comunale Ottolenghi” di Acqui Terme.

TABELLINO

CUNEO – CHIERI 3-0

Cuneo (4-2-3-1): Cavalieri, Benso, Giraudo, Scotto, Rizzo (63’ Bianco), Rastrelli, Magnaldi (77’ Angeli), Nacci (63’ Bernardi), Ghibaudo, Gyimah (79’ Delmastro), Caristo (74’ Galfrè). A disposizione: Aime, Orlando, Silvestro, Bergia. Allenatore: Danilo Bianco

Chieri (4-3-3): Faccioli, Rega (87’ Sicilia), Castagna F., Spinelli (51’ Ajmar), Benucci, Tonini, Fragomeni (72’ Greco), Mammarella, Ponsat, De Santi (61’ Alhijjawi), Manfredi (46’ Castagna D.). A disposizione: Colasanto, Ampese, Pepe, Demo. Allenatore: Roberto Berta

Gol: Caristo 9’ (Cu), Nacci 30’ e 47’ (Cu)

Ammoniti: Magnaldi (Cu), Spinelli (Ch), Rizzo (Cu), Fragomeni (Ch)

Espulsi: nessuno

Angoli: Cuneo 2 – Chieri 4

Arbitro: Matteo D’Amelio di Chivasso, coadiuvato dagli assistenti Luca Cinato di Nichelino e Francesco Scidà di Torino