SCHERMA / Il Club Scherma Associati brilla ad Agliè: bronzo per Scarzello Piumatti, piazzamenti di prestigio per Centola, Giachino, Rissone e Filippini

Nella foto: Centola e Giachino 5° e 6° classificati nella categoria Giovanissimi

Ritorno in pedana per i giovani atleti del Club Scherma Associati, impegnati il 21 e 22 marzo ad Agliè, presso il salone comunale, in occasione della terza prova del Campionato Regionale GPG, dedicato agli Under 14. Per la gara di spada maschile e femminile hanno gareggiato undici schermidori: Raffaele Grippo, Nicolò Rissone, Edward Centola, Bruno Blengini, Nicole Scarzello Piumatti, Samuele Giachino, Cristian Bonanni, Ettore Massano, Ana Catarina Arruda, Tommaso Bovone e Giacomo Filippini.

[Nella foto a destra: Scarzello Piumatti 3ª classificata nella categoria Bambine]

La prestazione più brillante è stata quella di Nicole Scarzello Piumatti, che conquista il bronzo nella categoria Bambine. Ottimi anche il quinto posto di Edward Centola e il sesto di Samuele Giachino nei Giovanissimi, così come i piazzamenti di Nicolò Rissone e Giacomo Filippini, rispettivamente quinto e sesto nella categoria Ragazzi. Podi e medaglie offerti dalla Federazione Regionale e grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico, rappresentato da Giuliano Pasqua e Alessandro Mandarini.

[Nella foto: Rissone e Filippini, 5° e 6° classificati della categoria Ragazzi]