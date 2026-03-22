SCI ALPINO / Bosca dodicesimo nel Super-G di Kvitfjell, Barbera sul podio a Pozza di Fassa

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per lo sci alpino italiano, con qualche motivo di orgoglio anche per gli atleti cuneesi e piemontesi impegnati sui diversi fronti della stagione.

A Kvitfjell, nella località olimpica norvegese che domenica 22 marzo ha ospitato l'ultimo Super-G della Coppa del Mondo, l'Italia ha firmato una nuova doppietta con Sofia Goggia e Dominik Paris, replicando il successo già ottenuto in Discesa. Il canellese Guglielmo Bosca del Centro Sportivo Esercito ha chiuso in dodicesima posizione, mentre il valsusino Mattia Casse ha tagliato il traguardo al nono posto. "Ho fatto tratti buoni, ma non ho mai consolidato una run completa dall'inizio alla fine — ha commentato Casse —. Così non si va sul podio. Adesso un po' di riposo, ma ripartirò il prossimo anno da qui per cercare di fare meglio".

Sul fronte della Coppa Europa, domenica 22 marzo a Saalbach il sestrierino Gregorio Bernardi ha concluso al ventitreesimo posto il Super-G delle Finali, alle spalle del miglior azzurro di giornata, il gardenese Max Perathoner, diciottesimo.

Buone notizie anche da Pozza di Fassa, dove domenica 22 marzo si è aperta la stagione dei Campionati nazionali estoni. In campo maschile il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito ha conquistato il terzo posto, con un ritardo di 68 centesimi dal vincitore, il croato Istok Rhodes. In campo femminile la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana si è piazzata diciottesima, seguita dalla piemontese Anita Ochrymowicz di Sauze d'Oulx, ventunesima.