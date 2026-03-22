SCI DI FONDO / FESA Cup a Santa Caterina Valfurva, l'Italia domina

Francia, Italia, Italia e ancora Italia! Cala il sipario sulla FESA Cup 2025/2026 con la seconda e ultima giornata di gare nella tappa conclusiva di Santa Caterina Valfurva che premia tanti fondisti azzurri. Nel ricco programma odierno, che ha deciso la classifica della prestigiosa competizione continentale, è una grande Italia con le gioie di Martina Di Centa e Giovanni Ticcò tra i Senior, e di Daniel Pedranzini nella categoria U20, vinta al femminile dalla francese Agathe Margreither.

Si completano le classifiche finali di FESA Cup: tra gli U20 si aggiudicano il trofeo Annette Coupat (FRA) e al maschile podio tutto italiano che premia un Federico Pozzi ‘calcolatore’, fermato da un’influenza ma la cui leadership non viene intaccata da Daniel Pedranzini per appena due punti. 3° Marco Pinzani. Successo Senior per Theresa Fuerstenberg (GER) e Matteo Correia (FRA).

Dopo la fitta nevicata della notte, gli oltre 400 atleti provenienti da 17 nazioni sono stati accolti dalla pista Valtellina baciata a tratti dal sole e da un suggestivo paesaggio imbiancato, teatro perfetto per le adrenaliniche gare ad inseguimento in tecnica libera, le cui griglie di partenza erano basate sui risultati di ieri.

La categoria U20 femminile ha regalato un’accesa lotta a quattro, con la falcadina Vanessa Cagnati (FFGG) che ha provato in tutti i modi a giocarsela con le atlete francesi, le quali hanno popolato l’intero podio. Trionfo per Agathe Margreither, che ha avuto la meglio nella volata finale su Gaetane Breniaux e Annette Coupat. Quarto posto per Cagnati, autrice comunque di una bella prova conclusa ad appena 3 secondi dalla testa.

Pronti via ed è toccato subito alle Senior, dove Martina Di Centa (Carabinieri), partita con un vantaggio di 11 secondi sulla prima delle inseguitrici, ha messo in scena un assolo per tutti e 15 i km di gara. Trionfo back-to-back per lei dopo ieri, e grande soddisfazione per la figlia d’arte classe 2000 che amministra l’ampio vantaggio costruito e conclude davanti alle tedesche Sofie Krehl e Verena Veit: “Avevo poco margine in partenza sulla seconda, quindi ho cercato di capire le sue intenzioni. Ho fatto il mio ritmo creando un buon gap sulle inseguitrici e così ho controllato. L’inseguimento è una gara che regala spesso sorprese, quindi sono contenta di come l’ho gestita”, ha dichiarato Di Centa.

Bissa il successo di ieri anche uno strepitoso Daniel Pedranzini (FFGG) al via tra gli U20. L’eroe di casa, vicecampione del mondo Juniores, è scattato alla partenza con un vantaggio di 28 secondi sul francese Gaspard Cottaz e 38 secondi su Johan Calandry. Impossibile per i due transalpini insidiare la 1.a posizione gestita magistralmente da Pedranzini, che giro dopo giro ha aumentato il proprio vantaggio fino al traguardo. “È stata una gara ottima. Non è stato facile gestire per tutti i 15 km, sono tanti, a maggior ragione con dietro gli avversari che provano a recuperare”, racconta al termine il sorridente classe 2007, che ha preceduto proprio i due “galletti” transalpini Gaspard Cottaz e Johan Calandry.

Tra i Senior l’attesa era tutta per il trentino Giovanni Ticcò (FFOO) e l’ossolano Gabriele Matli (FFGG). I due si sono seguiti come un’ombra per la prima parte di gara, ma intorno al km 8 dei 15 Matli ha ceduto il passo lasciando la strada spianata a Ticcò, che ha continuato ad imprimere un gran ritmo fino all’arrivo. Un’altra grande vittoria per lui, come racconta entusiasta: “Oggi stavo molto bene. Io e Matli ci siamo scambiati la testa della gara per qualche km ma poi non è riuscito a tenere il passo. Ho cercato di mantenere il mio ritmo e così ho ottenuto una bella vittoria”. 2° posto che si è giocato al photofinish, con Matli che ha preceduto di appena un decimo di secondo il francese Sabin Coupat.

Come ieri, sono scesi in pista anche i giovani atleti dei FESA Games, un palcoscenico internazionale che ha premiato nelle staffette miste la Svizzera, con i successi rossocrociati sia nella categoria U16 che tra gli U18.

Tanta soddisfazione da parte di Cristina Andreola, presidente dell’organizzatore Sci Club Alta Valtellina, in festa per il prestigioso traguardo del mezzo secolo di storia: “Oggi concludiamo un ciclo. È stata un’esperienza bellissima, coincisa con il cinquantesimo anniversario dello Sci Club Alta Valtellina. Bisogna rendere onore a tutti coloro che in questi anni ne hanno fatto parte impegnandosi al massimo. Un ringraziamento va prima di tutto al gruppo dei volontari, una pedina fondamentale per il nostro Sci Club. Sono in tanti coloro che ci danno un aiuto inestimabile”. La tradizione dello Sci Club Alta Valtellina è prestigiosa nell’organizzazione di eventi di alto livello, e Andreola aggiunge: “Da 35 anni apriamo la stagione con la Coppa Italia a Santa Caterina Valfurva, e chiuderla oggi con la FESA Cup e i FESA Games è il perfetto festeggiamento per i nostri 50 anni. È un grande riconoscimento che la FISI, la FIS e FESA ci hanno attribuito, è un onore per noi. Sono tanti coloro che devono essere ringraziati, la realizzazione dell’evento ha coinvolto la Regione Lombardia, il Comune di Valfurva, la Pro Loco Valfurva, la Comunità Montana Alta Valtellina e il Parco Nazionale dello Stelvio, così come i tanti sponsor che ci supportano costantemente”.

Pursuit 15 km FT – Men

1 Ticco Giovanni ITA 1:00:06.7; 2 Matli Gabriele ITA 1:00:36.3; 3 Coupat Sabin FRA 1:00:36.4; 4 Correia Matteo FRA 1:00:50.1; 5 Steiger Niclas SUI 1:01:26.1; 6 Coradazzi Martin ITA 1:01:26.5; 7 Laissus Milhan FRA 1:01:27.9; 8 Ghio Davide ITA 1:01:29.0; 9 Nufer Cla-Ursin SUI 1:01:29.7; 10 Heiland Korbinian GER 1:01:31.4

Pursuit 15 km FT – Women

1 Di Centa Martina ITA 1:09:19.2; 2 Krehl Sofie GER 1:09:51.3; 3 Veit Verena GER 1:09:51.5; 4 Coupat Liv FRA 1:09:51.7; 5 Tirloy Margot FRA 1:09:54.3; 6 Werro Giuliana SUI 1:09:54.8; 7 Alder Fabienne SUI 1:10:20.3; 8 Thannheimer Germana GER 1:10:31.7; 9 Convard Heidi FRA 1:10:31.9; 10 Lohmann Lisa GER 1:10:47.0

Pursuit 15 km FT – Men U20

1 Pedranzini Daniel ITA 1:01:11.5; 2 Cottaz Gaspard FRA 1:01:40.6; 3 Calandry Johan FRA 1:02:21.1; 4 Pinzani Marco ITA 1:03:00.4; 5 Perrillat Collomb Mario FRA 1:03:00.9; 6 Sporn Tine SLO 1:03:02.4; 7 Bollwein Felix GER 1:03:18.0; 8 Mueller Lavio SUI 1:03:18.7; 9 Hasenknopf Lorenz GER 1:03:24.9; 10 Pietroboni Luca ITA 1:03:47.8

Pursuit 10 km FT – Women U20

1 Margreither Agathe FRA 54:46.2; 2 Breniaux Gaetane FRA 54:47.2; 3 Coupat Annette FRA 54:47.7; 4 Cagnati Vanessa ITA 54:49.9; 5 Dahlke Luisa GER 55:10.0; 6 Nappey Romane FRA 56:25.6; 7 Coutaz Lucile FRA 56:27.0; 8 Titscher Sina GER 56:58.9; 9 Hofmann Sarah GER 57:12.1; 10 Gruber Ilaria SUI 58:00.2

FESA CUP – Total Ranking

Men: 1 Correia Matteo FRA p.960; 2 Cullet Calderini Victor FRA 913; 3 Coupat Sabin FRA 907

Women: 1 Fuerstenberg Theresa GER p.930; 2 Lohmann Lisa GER 853; 3 Laurent Beatrice ITA 767

Men U20: 1 Pozzi Federico ITA p.1101; 2 Pedranzini Daniel ITA 1099; 3 Pinzani Marco ITA 1044

Women U20: 1 Coupat Annette FRA p.997; 2 Hofmann Sarah GER 970; 3 Cagnati Vanessa ITA 937

FESA GAMES:

Mix Relay U18

1 SUI 1 (Bundi Lina, Flury Jon Arvid, Froehlich Chiara, Rossier Julien) 1:05:06.3; 2 FRA 1 (Baisle Guillemette, Jaussaud Lilian, Brouart Lison, Lafrasse Victor) 1:05:55.3; 3 CZE 1 (Bradnova Magdalena, Brozek Matej, Spicarova Karolina, Sucharda Simon) 1:06:08.9; 4 GER 1 (Foerster Lilu, Benkert Claudius, Hennig Hanna, Metzger Oskar) 1:06:58.5; 5 ITA 1 (Broggini Lucia, Barale Giacomo, Delfino Lucia, Maestri Thomas) 1:07:01.3

Mix Relay U16

1 SUI 1 (Pittier Milla, Spadin Dario, Froehlich Gianna Lucia, Besson Elias) 38:54.5; 2 SUI 3 (Weizenegger Rosa, Laett Finn, Buergler Jill, Gremaud Robin) 39:30.8; 3 FRA 2 (Lathuraz Giulia, Faivre Elio, Petitjean Emma, Vachette Antoine) 39:42.0; 4 SUI 2 (Reichenbach Danja, Flury Maurin Joris, Krayenbuehl Noemie, Zisler Lukas) 39:42.2; 5 FRA 1 (Pradel Mayer Manon, Boyer Nohe, Barbier Lea, Gaudin Gabriel) 39:58.3