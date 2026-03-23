A Boves “Un altro passo nella neve”. Un libro‑game per entrare nella storia

Il 27 marzo, alle ore 21, la Scuola di Pace di Boves ospita a Villa Berrini la presentazione di Un altro passo nella neve, il libro‑game di Manuele Giuliano, pubblicato da Paolo Mori, che sarà presente alla serata. L’incontro sarà introdotto dal prof. Luigi Pellegrino, studioso di storia contemporanea.

Ancora un passo nella neve propone un approccio originale alla memoria storica: il lettore dismette il ruolo di fruitore, ma diventa protagonista delle scelte narrative. Il libro‑game, infatti, è una forma interattiva in cui ogni decisione apre strade diverse, conduce a esiti alternativi e costringe a confrontarsi con dilemmi morali, emotivi e umani. Il progetto narrativo ha ricevuto il “Premio della Critica” di Librogame’s Land, assegnato in occasione di Lucca Comics & Games.

La struttura del libro‑game diventa uno strumento potente per avvicinare soprattutto i più giovani a una pagina drammatica della storia italiana: la ritirata di Russia del 1943, uno degli episodi più duri e laceranti vissuti dagli alpini e dai soldati del Corpo di Spedizione Italiano. Attraverso la narrazione a bivi, il lettore sperimenta la precarietà, la fatica, il gelo, la paura e la solidarietà che segnarono quei giorni, scoprendo come ogni scelta possa significare sopravvivenza o tragedia.

La serata offrirà l’occasione per riflettere sul significato civile della ritirata di Russia rappresenta un momento di riflessione per comprendere meglio attraverso il gioco la fragilità dei soldati, le responsabilità politiche che li condussero in quell’inferno bianco e la forza delle storie individuali che ancora oggi parlano di coraggio, dolore e dignità.