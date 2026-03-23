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Attualità | 23 marzo 2026, 08:22

Bra, nuovo appuntamento con il Gruppo Biblico

Martedì 24 marzo, ore 20.30, nella chiesa di San Giovanni Battista

La chiesa di San Giovanni Battista a Bra

La chiesa di San Giovanni Battista a Bra

Accostarsi alla Sacra Scrittura dona tanta consolazione e apre la mente sulla realtà dell’uomo e del mondo intero. Con questo spirito, martedì 24 marzo, alle ore 20.30, è in programma un nuovo appuntamento del Gruppo Biblico di Bra. 

Il ritrovo è nella chiesa di San Giovanni Battista con i relatori Tista e Lidia Galvagno per il cap. Lc 9 (si richiede contributo di partecipazione, info al numero 335/222594). 

Gli incontri di questo XXVI anno del Gruppo Biblico, dove si legge, si medita e si prega la Parola di Dio, sono aperti a tutti.

Silvia Gullino

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