A Santo Stefano Roero, oltre le attese la cena annuale dell’Atc Cn3: partecipazione in crescita e riconoscimenti

Ha superato i numeri dello scorso anno la cena annuale dell’Atc Cn3 dei Cacciatori del Roero, ospitata sabato 21 marzo al PalaRocche di Santo Stefano Roero. Una partecipazione ampia e trasversale, che ha riunito rappresentanti istituzionali, amministratori locali e numerosi ospiti del territorio.

Tra le presenze, l’assessore regionale Paolo Bongioanni, rappresentanti della Provincia, Rocco Pulitanò, diversi sindaci del Roero – tra cui il loro rappresentante e presidente dei Sindaci del Roero Enrico Faccenda – oltre al presidente dell’Enoteca di Canale, senatore Marco Perosino, e al presidente del Distretto del Cibo Silvio Artusio Comba.

Nel corso della serata è stato illustrato il lavoro svolto dall’ATC CN3, con particolare attenzione alla collaborazione costruita negli anni con i Comuni del Roero sui temi legati alla gestione della caccia e del territorio. Un percorso che è stato più volte richiamato come elemento centrale per affrontare in modo condiviso criticità e prospettive.

Spazio anche ai riconoscimenti, con la premiazione delle diverse categorie e della miglior sezione dell’Ambito territoriale di caccia. Un momento simbolico che ha valorizzato l’impegno delle realtà locali e dei singoli associati.

Alla serata hanno partecipato anche numerosi presidenti di ATC e CA del Piemonte. In questo contesto, l’assessore Bongioanni ha evidenziato il ruolo crescente del tavolo di lavoro regionale ATC/CA, definito come “uno strumento fondamentale di interlocuzione” tra territori e istituzioni.

Un ringraziamento è stato infine rivolto al Comune di Santo Stefano Roero e al sindaco Giuseppina Facco per l’accoglienza e la disponibilità.