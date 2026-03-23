Remo Schellino porta a Cuneo il suo film "Cercando Enrico", dedicato a Berlinguer

Un’indagine sulla memoria, sul presente e sul bisogno di continuare a sognare un mondo nuovo.

Così il regista Remo Schellino presenta il suo film "Cercando Enrico", dedicato a Berlinguer, che sarà proiettato martedì 31 marzo alle 21 al Cinema Lanteri di Cuneo, con la presenza di Livia Turco, Presidente Fondazione Nilde Iotti.

"A più di quarant’anni dalla morte di Enrico Berlinguer il film 'Cercando Enrico', intraprende un viaggio personale e collettivo alla ricerca del suo pensiero politico e umano - spiega il regista - . Attraverso ricordi, incontri e riflessioni, emerge l’eredità di un uomo che ha incarnato l’idea di una politica democratica, giusta e inclusiva. Perché ancora oggi parliamo di Enrico Berlinguer. Non certo, e non solo per la ricorrenza dei quarant'anni dalla sua morte. Enrico Berlinguer è stato il segretario del più grande Partito Comunista d'Europa, un punto di riferimento per molti che avevano la speranza di cambiare questo paese.

"Una lotta - prosegue Schellino - che ha segnato per lui e per i militanti il senso della propria vita affinché nessuno rimanesse indietro, nessuno si sentisse abbandonato al proprio destino. Credo che sia utile ritrovare oggi le idee di Enrico Berlinguer, la sua visione politica e sociale fatta di pensieri alti, di idee. Una buona politica ha bisogno di tempo. Lo cerco oggi nel ricordo mio di un giovane non ancora ventenne che ha pianto la sua morte nel giugno del 1984. Lo cerco nei miei amici di sempre ed altri che si sono aggiunti nel tempo. Lo cerco tra le pagine di una storia che è stata ed è tutt'ora parte del mio pensiero e del mio agire. Lo cerco in un mondo cambiato, mutato, trasformato ma che ha ancora bisogno di sognare, lottare per un nuovo umanesimo".

"Ringrazio i testimoni - dice Schellino - per avermi accompagnato in questo viaggio alle radici del pensiero di Enrico Berlinguer: Alessandra Abbona, Marco Andriano, Graziella Altare, Raimondo Aresu, Luca Becce, Luciano Bellunato, Daniela Bernagozzi, Giancarlo Berruti, Mon. Luigi Bettazzi, Salvatore Carboni, Mariella Cattero, Luca Dalmasso, Giorgio Ferraris, Chiara Gribaudo, Aurora Lessi, Ignazio Marci, Priamo Moi, Nunzio Napoli, Gavino Sanna, Ugo Sturlese, Franca Turco, Livia Turco. Un ringraziamento particolare a Stefano Bellotti Cisco per avermi omaggiato la canzone “I funerali di Berlinguer”.

Soggetto e sceneggiatura: Remo Schellino

fotografia: Remo Schellino, Giorgio Blanco

musiche: Franco Olivero

montaggio: Remo Schellino

regia: Remo Schellino

durata: 97 minuti

Illustrazione ad acquerello di Egidio Giubergia

Le immagini e gli interventi di Enrico Berlinguer sono tratti dall’archivio storico:

Fondazione Enrico Berlinguer

Fondazione Antonio Gramsci