MOTORI / La coppia Giordano-Siragusa terzi al Rally Santo Stefano Belbo

Una domenica piena di sorprese, con tanti problemi da risolvere, per Matteo Giordano e Manuela Siragusa che chiudono al terzo posto di Gruppo RC4N e Classe Rally 4 un sorprendente "8° Rally Santo Stefano Belbo - Gil Calleri Cup".

La gara è stata contraddistinta da freddo e pioggia al mattino, con sole di pomeriggio e strade estremamente sporche: prima un guasto ai tergicristalli, poi uno pneumatico completamente aperto provano ad ostacolare la Lancia Y HF numero 29 (KZ Racing in collaborazione con Tiesse Suzuki Asti), che dopo essere andata in difficoltà sulla prova speciale numero 3, conclusa su tre ruote, ha rimontato nel finale con tempi molto vicini a quelli dell'equipaggio di riferimento Siccardi-Sapracone.

Facendo tara e peso netto di tutto quel che è successo, Matteo e Manuela tirano le somme di una domenica molto vivace dopo la premiazione di Santo Stefano Belbo:

"E' stata una bella gara, articolata su prove speciali molto guidate e sporcate da una quantità notevole di terra e sassi riportati in strada dai tagli effettuati ad ogni passaggio.

Noi ci siamo divertiti ed abbiamo, di fatto, scoperto che questa vettura è performante anche in situazioni difficili: comunque siamo contenti per aver concluso una gara che ci ha fornito molte indicazioni per i prossimi appuntamenti".



Matteo Giordano e Manuela Siragusa inizieranno l'International Rally Cup 2026 con il "Rallye Elba", in programma sull'isola toscana venerdì 17 e sabato 18 aprile.