Giornate di Raccolta del Farmaco 2026, la comunità Papa Giovanni XXIII ringrazia le farmacie del territorio

Si sono concluse le Giornate di Raccolta del Farmaco 2026, promosse dal Banco Farmaceutico. Anche quest’anno la Comunità Papa Giovanni XXIII ha partecipato come ente beneficiario in 9 comuni del territorio, grazie alla disponibilità di 20 farmacie che hanno scelto di aprire le porte alla solidarietà.

A livello nazionale: oltre 670.000 confezioni donate, valore superiore a 6 milioni di euro, a beneficio di 502.000 persone in difficoltà attraverso 2.118 realtà socio-assistenziali.

Savigliano

A Savigliano, la farmacia Farmacia della Torre ha aderito alle Giornate di Raccolta del Farmaco 2026, permettendo alla Comunità Papa Giovanni XXIII di ricevere medicinali preziosi per le persone fragili che accompagna sul territorio.

• Farmacia della Torre – Piazza Santarosa, 49 – 12038 Savigliano CN

Cuneo

A Cuneo, le 2 farmacie Farmacia Beato Angelo, Farmacia Comunale 2 Einaudi hanno aderito alle Giornate di Raccolta del Farmaco 2026, permettendo alla Comunità Papa Giovanni XXIII di ricevere medicinali preziosi per le persone fragili che accompagna sul territorio.

• Farmacia Beato Angelo – Corso Nizza, 48 – 12100 Cuneo CN

• Farmacia Comunale 2 Einaudi – Via Luigi Einaudi, 16 – 12100 Cuneo CN

Fossano

A Fossano, le 8 farmacie Farmacia Crosetti, Farmacia Municipale N. 1, Farmacia Cumino, Farmacia Municipale N. 2, Farmacia Abrate, Farmacia Gosmar, Farmacia Rottondo, Farmacia Municipale N. 3 hanno aderito alle Giornate di Raccolta del Farmaco 2026, permettendo alla Comunità Papa Giovanni XXIII di ricevere medicinali preziosi per le persone fragili che accompagna sul territorio.

• Farmacia Crosetti – Viale Regina Elena, 15 – 12045 Fossano CN

• Farmacia Municipale N. 1 – Viale Regina Elena, 51 – 12045 Fossano CN

• Farmacia Cumino – Via Roma, 77 – 12045 Fossano CN

• Farmacia Municipale N. 2 – Via Guglielmo Marconi, 65 – 12045 Fossano CN

• Farmacia Abrate – Via Roma, 92 – 12045 Fossano CN

• Farmacia Gosmar – Via Cesare Battisti, 7 – 12045 Fossano CN

• Farmacia Rottondo – Via Roma, 1 – 12045 Fossano CN

• Farmacia Municipale N. 3 – Piazza Kennedy, 5 – 12045 Fossano CN

Mondovì

A Mondovì, la farmacia Farmacia Gasco ha aderito alle Giornate di Raccolta del Farmaco 2026, permettendo alla Comunità Papa Giovanni XXIII di ricevere medicinali preziosi per le persone fragili che accompagna sul territorio.

• Farmacia Gasco – Via G. B. Quadrone, 30 – 12084 Mondovì CN

Carrù

A Carrù, le 2 farmacie Farmacia Manassero, Farmacia Andreis hanno aderito alle Giornate di Raccolta del Farmaco 2026, permettendo alla Comunità Papa Giovanni XXIII di ricevere medicinali preziosi per le persone fragili che accompagna sul territorio.

• Farmacia Manassero – Piazza Caduti Liberazione, 11 – 12061 Carrù CN

• Farmacia Andreis – Corso Luigi Einaudi, 10 – 12061 Carrù CN

Frabosa Sottana

A Frabosa Sottana, la farmacia Farmacia Denina ha aderito alle Giornate di Raccolta del Farmaco 2026, permettendo alla Comunità Papa Giovanni XXIII di ricevere medicinali preziosi per le persone fragili che accompagna sul territorio.

• Farmacia Denina – Via IV Novembre, 34 – 12083 Frabosa Sottana CN

Rocca de' Baldi

A Rocca de' Baldi, la farmacia Farmacia Mana Sas ha aderito alle Giornate di Raccolta del Farmaco 2026, permettendo alla Comunità Papa Giovanni XXIII di ricevere medicinali preziosi per le persone fragili che accompagna sul territorio.

• Farmacia Mana Sas – Via Giovanni XXIII, 11 – 12047 Crava CN

Saluzzo

A Saluzzo, le 2 farmacie Farmacia Santa Maria, Farmacia San Chiaffredo hanno aderito alle Giornate di Raccolta del Farmaco 2026, permettendo alla Comunità Papa Giovanni XXIII di ricevere medicinali preziosi per le persone fragili che accompagna sul territorio.

• Farmacia Santa Maria – Piazza Risorgimento, 38 – 12037 Saluzzo CN

• Farmacia San Chiaffredo – Via della Resistenza, 16/F – 12037 Saluzzo CN

Bagnolo Piemonte

A Bagnolo Piemonte, le 2 farmacie Farmacia Bagnolo Rossini / Dr.Max, Farmacia Antico Borgo hanno aderito alle Giornate di Raccolta del Farmaco 2026, permettendo alla Comunità Papa Giovanni XXIII di ricevere medicinali preziosi per le persone fragili che accompagna sul territorio.

• Farmacia Bagnolo Rossini / Dr.Max – Via Gioacchino Rossini, 15 – 12031 Bagnolo Piemonte CN

• Farmacia Antico Borgo – Corso Vittorio Emanuele, 10 – 12031 Bagnolo Piemonte CN

Enti beneficiari

• Comunità Papa Giovanni XXIII – Savigliano

• Comunità Papa Giovanni XXIII – Cuneo-Boves

• Comunità Papa Giovanni XXIII – Costigliole Saluzzo

• Comunità Papa Giovanni XXIII – Fossano

• Comunità Papa Giovanni XXIII – Mondovì

• Comunità Papa Giovanni XXIII – Farigliano

• Comunità Papa Giovanni XXIII – Piasco

Ogni minuto donato dai farmacisti e dai volontari ha fatto la differenza. Grazie di cuore.