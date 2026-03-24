Confreria, 812.000 euro per la riqualificazione energetica degli alloggi pubblici di via San Damiano Macra

Il progetto di riqualificazione degli edifici di residenza pubblica in via San Damiano Macra a Confreria si è meritato un ulteriore finanziamento: un progetto presentato nell'ambito del "Conto Termico" al Gestore Servizi Energetici (GSE) ha infatti ottenuto la completa copertura economica dei lavori, che ammontano a 812.000 euro.

Queste risorse hanno reso possibile il rifacimento completo della copertura con miglioramento strutturale, l'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 kW, il completamento delle opere di coibentazione dell'involucro edilizio e il miglioramento dei serramenti esterni. Il nuovo finanziamento ha quindi consentito di completare in maniera coerente e tempestiva il percorso di efficientamento energetico per questi edifici.

Mentre i lavori sul tetto, resi possibili dalle risorse GSE, sono già in fase di completamento, è ancora in corso la riqualificazione sui due edifici garantita dal PNRR, finalizzata alla realizzazione di un progetto di co-living intergenerazionale. Questi lavori consentono di raggiungere lo standard energetico nZEB (Nearly Zero Energy Building), trasformando l'edificio di edilizia residenziale pubblica, risalente agli anni '70 e composto da 24 unità abitative, in una struttura altamente efficiente e sostenibile. Un edificio nZEB consente un significativo abbattimento dei costi di gestione energetica, anche fino all'80-90% rispetto a un edificio tradizionale, e garantisce una sostenibilità ambientale di lungo periodo, riducendo le emissioni di CO₂ grazie al minore consumo di energia e all'utilizzo di fonti rinnovabili.

"Ancora una volta è da riconoscere l'abilità degli uffici di dare gambe al percorso strategico voluto dalla Giunta", commenta l'assessore competente Alessandro Spedale. "Continuiamo così, un passo dopo l'altro, a lavorare con costanza e determinazione, con misure e interventi in luoghi e a livelli diversi, perché il nostro territorio si unisca agli sforzi globali a beneficio della sostenibilità ambientale."