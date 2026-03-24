Assemblea e pranzo sociale per gli Amici di Valcasotto

Una giornata intensa, partecipata e ricca di significato quella vissuta sabato 14 marzo a Valcasotto, dove l’Associazione Amici di Valcasotto APS ha riunito soci e simpatizzanti per l’assemblea annuale, seguita dal tradizionale pranzo sociale alla Locanda del Mulino.

Un momento di confronto e condivisione, come sottolinea il presidente Alessandro Briatore:

"È stata una bellissima giornata, iniziata con l’assemblea dei soci, durante la quale abbiamo fatto il punto su quanto realizzato e presentato le prospettive per il nuovo anno".

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i risultati dell’attività svolta nel 2025 e approvato il bilancio consuntivo, redatto secondo le normative del Terzo Settore, che evidenzia una gestione attenta e responsabile, con investimenti mirati e uno sguardo già rivolto al futuro.

Contestualmente è stata lanciata la campagna tesseramento 2026, con una quota fissata a 15 euro, che garantirà ai soci agevolazioni e sconti sulle principali iniziative dell’anno.

Il calendario si preannuncia ricco e radicato nella tradizione: confermate le Messe patronali nelle cappelle delle borgate, la camminata storico-gastronomica del 19 luglio, la sagra della polenta saracena del 23 agosto e, a seguire, la giornata dell’Orgoglio valcasottese, in occasione dei festeggiamenti patronali di San Ludovico di domenica 30 agosto.

Non sono mancate le novità, con uno sguardo anche alla valorizzazione culturale del territorio: "Abbiamo presentato nuovi progetti - spiega Briatore - tra cui l’evoluzione della mostra fotografica, con l’idea di ampliarla e portarla anche all’esterno, nelle borgate, creando un percorso che racconti il legame tra passato e presente".

Un’iniziativa che punta a dare continuità alla memoria storica del territorio, valorizzando anche ciò che resta delle antiche borgate che un tempo componevano la frazione.

Spazio anche alla solidarietà, con il sostegno alla parrocchia e alle cappelle locali: "Grazie alla collaborazione tra Associazione, privati e attività commerciali siamo riusciti a coprire i costi assicurativi degli edifici religiosi della parrocchia, sempre più onerosi, garantendo così una maggiore tutela".

Il presidente ha inoltre voluto esprimere un sentito ringraziamento ai volontari, veri motori dell’Associazione: "C’è chi dedica centinaia di ore, tra lavoro pratico e impegni burocratici. Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile".

Al termine dell’assemblea, la giornata è proseguita con il pranzo conviviale alla Locanda del Mulino, dove soci e amici si sono ritrovati attorno alla tavola, tra piatti del territorio, racconti e sorrisi.

Un momento autentico, capace di unire generazioni diverse: "Nonostante le difficoltà e le risorse limitate - conclude Briatore - occasioni come queste rafforzano la volontà di continuare, di mantenere viva la memoria e la tradizione della nostra comunità. Grazie anche a chi, pur non vivendo qui tutto l’anno, continua a credere in Valcasotto e a dedicare tempo ed energie per il suo futuro".

Una comunità che, ancora una volta, dimostra come anche nei piccoli borghi la forza dell’insieme possa fare la differenza.