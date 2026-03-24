KARATE / Allio-Oddoero, due podi per l'Athletic Club Revello nella Coppa Italia

Si è svolta il 21 e 22 marzo a Follonica la Coppa Italia organizzata dalla FIJLKAM, competizione nazionale di alto livello.

Alla manifestazione hanno preso parte oltre 1200 atleti in rappresentanza di 236 squadre provenienti da tutta Italia, dando vita a un fine settimana di altissimo livello tecnico. In gara tutte le principali categorie – Esordienti, Cadetti, Juniores, Under 21 e Assoluti – impegnate nelle specialità di kata e kumite.

Tra i protagonisti anche gli atleti dell’Athletic Karate Club di Revello, accompagnati dai tecnici Emanuele Marras e Isabella Matteodo, che si sono distinti per prestazioni di grande qualità.

Ottimi i risultati ottenuti: Alessandro Allio ha conquistato il terzo posto nel kumite Under 21 -84 kg, mentre Matteo Oddoero ha raggiunto il terzo gradino del podio nel kata juniores.

Buone anche le prove degli altri atleti in gara che, pur non riuscendo a superare le eliminatorie in una competizione particolarmente impegnativa, hanno dimostrato impegno e crescita, confrontandosi con avversari di altissimo livello.

Un’esperienza importante che conferma il valore del lavoro svolto dal club e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita sportiva degli atleti.