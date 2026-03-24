Studente del liceo sportivo Bodoni, racconta la sua esperienza all'EYBL, il torneo internazionale di pallacanestro

Lorenzo Taricco, studente della 2S1, del liceo scientifico sportivo Bodoni di Saluzzo, racconta la sua partecipazione all’EYBL, il torneo internazionale di pallacanestro.

"C’è un momento, prima di entrare in campo, in cui il rumore si spegne: restano solo il battito del cuore, il profumo del parquet e lo sguardo dei compagni. È una sensazione indescrivibile che ho avuto la fortuna di provare varie volte.

Mi chiamo Taricco Lorenzo, gioco nella Pallacanestro Saluzzo da quando avevo sei anni e oggi, a sedici anni, vorrei condividere la ragione che mi fa alzare felice tutte le mattine: inseguire il sogno di giocare in una squadra importante come il Gran Torino.

Quest’anno ho avuto la possibilità di partecipare a due tappe di qualificazione del torneo internazionale E.Y.B.L.: una a Minorca e l’altra a Borgomanero. Quando ho saputo che eravamo passati alle finali, non avrei mai immaginato che mi avrebbero richiamato. Lo speravo, ovviamente, ma dovendo fare i conti anche con la mia altezza, confesso che quella chiamata non era affatto scontata.

Quando, quel giorno, il coach del Saluzzo mi ha scritto dicendomi che mi avevano scelto, il mio cuore per un attimo si è quasi fermato. Sarei andato a Riga, a giocare allo Xiaomi Arena!

E così il sogno si è avverato: il 12 marzo siamo partiti per vivere quattro indimenticabili giorni di basket. Solo una volta arrivato al palazzetto, ho capito davvero cosa significasse essere arrivato alle finali di un torneo così importante. Quando ho visto gli impianti e la gente sugli spalti, ho compreso che si trattava di qualcosa di diverso: un salto di livello, tecnico ma soprattutto emotivo.

La competizione, che ha riunito le migliori selezioni giovanili, è stata infatti per me un banco di prova intenso: partite ravvicinate, ritmi altissimi, senza avere quasi il tempo di pensare. Ho dovuto adattarmi subito, fidarmi dei compagni e dare il massimo. In campo ogni errore pesa di più, ogni canestro vale doppio.

Eppure, al di là dei risultati, ciò che più porterò con me è l’esperienza di questi viaggi in giro per l’Europa, dedicandomi a ciò che più mi appassiona: la pallacanestro".