Canti, raviole e bambini in costume: Monticello d'Alba torna a battere il cuore del Roero

Sabato 21 marzo, Monticello d’Alba è diventato il cuore pulsante del Roero. Migliaia di persone si sono ritrovate per la quarta edizione del Canté j’Euv dj’Amis, un evento nato dalla sinergia tra le Pro Loco di Ceresole d’Alba, Monticello, Pocapaglia e Sanfrè. Quattro comuni uniti non solo dalla vicinanza geografica, ma da un profondo legame di amicizia e dalla volontà ferrea di mantenere viva una tradizione secolare.

La festa è iniziata alle 18, con l’energia travolgente di oltre duecento bambini e ragazzi: vestiti con gli abiti tipici di un tempo, gli alunni delle scuole locali hanno portato in scena canti popolari e spaccati di vita quotidiana. Questo progetto, reso possibile grazie alla collaborazione tra insegnanti e cantori locali, ha permesso ai più giovani di scoprire che la storia del nostro territorio non è un reperto polveroso, ma un patrimonio vivo e vicino.

Conclusa la parte dedicata alle scuole, la serata è entrata nel vivo con il percorso gastronomico. Le quattro associazioni hanno unito le forze per offrire il meglio della cucina locale, preparando specialità come: raviole burro e salvia, polenta, antipasto misto della tradizione, torta con crema di gianduja e molto altro.

Ad accompagnare i piatti, non potevano mancare i gruppi di cantori. Con le loro voci e i loro strumenti, hanno ricreato l’atmosfera magica degli anni Sessanta — l'epoca in cui questa usanza ha iniziato a rifiorire — regalando agli ospiti un vero e proprio viaggio nel tempo.

È stata una serata magica, capace di abbattere le barriere generazionali: nonni, genitori e figli hanno condiviso un momento di pura gioia. Quando si tratta di celebrare l’orgoglio e la bellezza del proprio territorio, la comunità del Roero sa dimostrarsi più unita che mai.

L’appuntamento è per il prossimo anno.