Castagnole Lanze, gli Hells Angels MC Cuneo riaccendono i motori: domenica il run di apertura tra Langhe e Roero

Con l’arrivo della primavera si rimette in moto anche la stagione degli Hells Angels MC Cuneo, che domenica 29 marzo daranno il via al tradizionale run di apertura. Un appuntamento che segna l’inizio di un nuovo ciclo di attività sul territorio.

Il ritrovo è previsto al locale “I Due Santi”, in via Roma 3 a Castagnole Lanze, con partenza alle ore 11.00 per un percorso tra Langhe e Roero. A seguire, la giornata proseguirà in un clima conviviale con momenti di aggregazione tra musica, barbecue e spazi dedicati al club.

L’iniziativa coinvolge un gruppo che sul territorio conta circa un centinaio di soci, un numero significativo per una realtà che, pur mantenendo una dimensione interna, rappresenta una presenza stabile e riconoscibile.

“È il giro di apertura di stagione, un momento per ritrovarci e ripartire insieme”, spiegano dal club, chiarendo la natura dell’appuntamento.

Per chi è interessato a partecipare o ad avvicinarsi all’iniziativa, è possibile chiedere informazioni e segnalare la propria presenza contattando il numero +39 338 5866969, così da facilitare l’organizzazione della giornata.

Accanto a questo primo momento, lo sguardo è già rivolto a maggio, quando Alba ospiterà l’Alba Chopper & Tattoo Show, manifestazione nata nel 2016 e cresciuta nel tempo fino a diventare un riferimento per appassionati e curiosi.

Dopo il percorso tra Torino e altre sedi, l’evento ha trovato una nuova collocazione ad Alba e tornerà dall’8 al 10 maggio negli spazi di piazza Medford, con un programma che intreccia moto, tatuaggi, musica e street food.

“Stiamo lavorando a qualcosa di più strutturato, con anche una convention all’interno del Palacongressi”, anticipano gli organizzatori.

Il run di domenica rappresenta quindi un passaggio iniziale, quasi un rito di ripartenza, che prepara il terreno a un appuntamento capace di portare in città una dimensione più ampia e condivisa.